21 декабря на Донбассе боевики три раза нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"21 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики во вторник открывали огонь в районе населенных пунктов Широкино (из стрелкового оружия) и Марьинка (из минометов калибра 120 мм), а возле Красногоровки "обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа "Квадро".

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – рассказали в пресс-центре.

На 7.00 среды, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов не зафиксировано.

20 декабря боевики нарушили перемирие четыре раза.