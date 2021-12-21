На Донбассе за два дня получили ранения трое украинских военных

В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное Донецкой области оккупанты задействовали беспилотники, с помощью которых сбросили гранатометные выстрелы ВОГ-17.

В Донецкой области в направлении Новолуганского боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а в сторону Невельского – из минометов калибра 120 мм.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил травмированы. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести.

С начала текущих суток, 21 декабря, боевики один раз нарушили "тишину" – в направлении Широкого Донецкой области вели огонь из стрелкового оружия.

В результате один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести.