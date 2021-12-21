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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Если в ТКГ к праздникам согласуют хотя бы некоторые пункты, предложенные Украиной, уже будет неплохо

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Зеленский о заседаниях ТКГ: Сложные переговоры. Ничего нового
Зеленский о заседаниях ТКГ: Сложные переговоры. Ничего нового
Фото: EPA

Если до новогодних праздников трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе удастся согласовать хотя бы часть предложений Украины, это будет "неплохо". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области 21 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается режима тишины. Сейчас проходит заседание "Минска". Мне кажется, заседание ТКГ и завтра тоже. Сложные переговоры. Ничего нового. В этом вопросе, несмотря на какие-либо праздники, эти переговоры всегда сложные. Без сюрпризов, к сожалению, хотя таких сюрпризов мы с вами точно ожидаем. Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, чтобы были учтены три наши инициативы, понятные вопросы, к которым, я считаю, все готовы: прекращение огня – там некоторые детали по верификации режима прекращения огня, и только в этом вопрос, что касается КПВВ – не вижу, в чем там проблема, надо только желание одной стороны, и обмен – тоже нужно желание", – сказал президент.

Зеленский добавил, что не знает, произойдет ли это до новогодних праздников.

"Не уверен, что это можно успеть. Но если мы к этим праздникам согласуем эти пункты или хотя бы какие-то из этих пунктов – уже будет неплохо", – заявил глава государства.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, контактная группа, война в Украине
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