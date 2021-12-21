Зеленский: Если в ТКГ к праздникам согласуют хотя бы некоторые пункты, предложенные Украиной, уже будет неплохо

"Что касается режима тишины. Сейчас проходит заседание "Минска". Мне кажется, заседание ТКГ и завтра тоже. Сложные переговоры. Ничего нового. В этом вопросе, несмотря на какие-либо праздники, эти переговоры всегда сложные. Без сюрпризов, к сожалению, хотя таких сюрпризов мы с вами точно ожидаем. Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, чтобы были учтены три наши инициативы, понятные вопросы, к которым, я считаю, все готовы: прекращение огня – там некоторые детали по верификации режима прекращения огня, и только в этом вопрос, что касается КПВВ – не вижу, в чем там проблема, надо только желание одной стороны, и обмен – тоже нужно желание", – сказал президент.

Зеленский добавил, что не знает, произойдет ли это до новогодних праздников.

"Не уверен, что это можно успеть. Но если мы к этим праздникам согласуем эти пункты или хотя бы какие-то из этих пунктов – уже будет неплохо", – заявил глава государства.