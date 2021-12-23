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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

ТКГ договорилась о возвращении к перемирию на Донбассе, ВАКС заочно арестовал Дубилета. Главное за день

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ТКГ согласовала возвращение к перемирию
ТКГ согласовала возвращение к перемирию
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 22 декабря.

ТКГ согласовала перемирие на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины 22 декабря договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

ВАКС заочно арестовал Дубилета

Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал бывшего главу правления "ПриватБанка" Александра Дубилета. Он является одним из пяти подозреваемых в деле о растрате денег "ПриватБанка". Дубилет фигурирует в двух эпизодах – о растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат и в аккредитивной схеме, из-за которой финансовое учреждение потеряло $314,9 млн.

В суде по делу MH17 обвинение запросило пожизненные сроки для четырех обвиняемых

Прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки для всех обвиняемых в деле о крушении рейса MH17 "Малайзийских авиалиний". Речь идет о "министре обороны" группировки "ДНР", гражданине РФ Игоре Гиркине (Стрелкове), главе "ГРУ ДНР", гражданине РФ Сергее Дубинском, его подчиненном, гражданине РФ Олеге Пулатове и командире разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР", гражданине Украины Леониде Харченко.

Минобороны Украины обязало женщин большинства профессий стать на воинский учет

Министерство обороны Украины существенно расширило перечень специальностей и профессий, после получения которых женщины становятся на учет военнообязанных. В частности, речь идет о журналистах, операторах, пиарщиках, издателях, библиотекарях, переводчиках, медиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.

Таких женщин могут привлекать в ряды ВСУ или для работы по обеспечению обороны страны в военное время. При этом в мирное время они могут вступать в армию только добровольно по контракту.

Украинские военные провели стрельбы из Javelin

Украинские военные провели боевые стрельбы из американских противотанковых комплексов Javelin в зоне проведения операции Объединенных сил. Это первый случай применения комплексов Javelin на Донбассе.

Минздрав разрешил ревакцинальную дозу вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины разрешило вводить третью, ревакцинальную, дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 медикам и работникам домов интернатного типа. Получить ревакцинальную дозу они смогут через шесть месяцев после второй прививки от COVID-19. Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек.

Скандал с нардепом Галушко

22 декабря "Украинская правда" опубликовала видео инцидента с нардепом от "Слуги народа" Николаем Галушко, который произошел в декабре 2020 года. Тогда патрульные остановили авто, в котором находился водитель нардепа, за нарушение правил дорожного движения. На место приехал политик и, нецензурно выражаясь, заявил правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, по его утверждению, не имели права его останавливать. Галушко также назвал полицейских "дебилами, которые не умеют пользоваться электронными базами".

Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что политсила осуждает поведение нардепа и просит прощения у патрульных. Его действия станут предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него, отметила спикер.

В то же время она написала, что по утверждениям Галушко, видео его скандала с патрульными полицейскими передали СМИ из-за его голосования за отставку Арсена Авакова с поста министра внутренних дел.

Аваков заявил, что эпизод с оскорблением патрульных полицейских, опубликованный "Украинской правдой", – не единственный с участием нардепа Галушко.

Зеленский издал указ о внешней политике

Президент Украины Владимир Зеленский 22 декабря подписал указ №671/2021 "Вопросы координации внешнеполитической деятельности государства". В частности, согласно документу,  с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, перемирие, MH17, Минобороны, Владимир Зеленский, война в Украине, Минздрав, Александр Дубилет, ВАКС, вакцина, ТКГ, Николай Галушко
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