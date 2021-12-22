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ПОЛИТИКА

Зеленский разрешил выступать с официальными заявлениями о внешней политике Украины только президенту, премьеру и главе МИД

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Зеленский подписал указ 22 декабря
Зеленский подписал указ 22 декабря
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 22 декабря подписал указ №671/2021 "Вопросы координации внешнеполитической деятельности государства".

"В целях обеспечения единства внешнеполитического курса государства, усиления координации деятельности государственных органов в сфере внешних сношений, надлежащего выполнения международных договоров Украины в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины постановляю установить, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины", – говорится в документе.

Также, согласно указу, Министерство иностранных дел Украины "в соответствии с определенными законодательством полномочиями" предоставляет официальные разъяснения по внешнеполитическому курсу Украины, обеспечивает координацию деятельности государственных органов в сфере внешних отношений, осуществляет общий надзор за исполнением международных договоров Украины, предоставляет методическую, консультационную, информационную помощь государственным органам по соответствующим вопросам, вносит в установленном порядке на рассмотрение президента и Кабинета Министров "предложения по усовершенствованию деятельности государственных органов в указанной сфере".

В указе говорится, что государственные органы во время осуществления внешних отношений должны согласовывать ряд вопросов с МИД, направляя письменные запросы (подготовка зарубежных визитов руководителей государственных органов и визитов иностранных официальных делегаций в Украину; официальные заявления, комментарии по реализации госполитики в сфере внешних сношений, инициативы международного характера; инициативы по приобретению Украиной членства в международных организациях, межгосударственных объединениях; подготовку международных двусторонних или многосторонних документов и другое).

"Должностные лица и государственные органы информируют президента Украины, Министерство иностранных дел Украины о содержании служебных контактов по вопросам, касающимся реализации государственной политики в сфере внешних сношений с представителями иностранных государств, международных организаций в течение 10 дней после таких контактов, а в случае получения особо важной информации – безотлагательно", – указано в документе.

Также официальная переписка по вопросам, связанным с государственной политикой в сфере внешних отношений, должна осуществляться через МИД Украины. кроме случаев, предусмотренных законом или международными договорами. Официальную переписку с внешнеполитическими ведомствами иностранных государств осуществляет исключительно МИД Украины.

Кроме этого, документ определяет составы украинских делегаций для переговоров на разных уровнях.

Также делегации и представители Украины в 10-дневный срок после завершения международного мероприятия, проведенного за границей, должны представить МИД Украины письменный отчет и копии документов, произведенных по результатам участия в международном мероприятии, и оригиналы подписанных международных договоров Украины.

"С целью обеспечения координации деятельности государственных органов в сфере внешних сношений в министерствах, а также других государственных органах, определенных Министерством иностранных дел Украины по согласованию с президентом Украины, могут быть введены должности дипломатических советников в пределах утвержденной предельной численности работников таких органов", – говорится в указе.

Теги: Украина, МИД Украины, указ, Владимир Зеленский, дипломатические отношения, премьер-министр
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