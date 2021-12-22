Водителя нардепа Галушко, который хамил полицейским, оштрафовали и забрали на год водительские права – МВД

"Информирую, что водитель народного депутата, который стал сегодня известен на всю страну не с лучшей стороны из-за манер общения с полицейским, привлечен к административной ответственности по ст. 130 Кодекса об админправонарушениях за отказ пройти освидетельствование. Решением Печерского районного суда Киева он лишен права управления на один год и заплатил штраф 10 200 грн", – написал Монастырский.

Он отметил, что бывают также случаи "некрасивого поведения со стороны полицейских", за что в МВД их наказывают, но "до сих пор нет существенной ответственности за оскорбление полицейского".

"В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект №5050-1, предлагающий ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 грн. Надеюсь, народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение в случаях, когда их действия защищает закон", – подчеркнул Монастырский.