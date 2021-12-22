В "Слуге народа" осудили действия нардепа Галушко, устроившего конфликт с патрульными в 2020 году

"Фракция политической партии "Слуга народа" осуждает действия народного депутата Николая Галушко и считает его поведение при общении с полицейскими неприемлемым для любого гражданина. Тем более – для члена парламента. Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация", – написала она.

Палийчук напомнила, что инцидент произошел 18 декабря 2020 года.

"Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно было предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД [Арсена Авакова], который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы. По словам нардепа, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, состоявшегося 15 июля. А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. И его можно воспринять как недавний инцидент", – написала спикер фракции.

Тем не менее, по словам Палийчук, "этот факт не оправдывает Николая Галушко и его поступок, хотя и вызывает много вопросов к правомерности действий предыдущего руководства МВД".

"Такое поведение депутата является неприемлемым и станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него", – написала она.