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В "Слуге народа" осудили действия нардепа Галушко, устроившего конфликт с патрульными в 2020 году

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В "Слуге народа" отреагировали на инцидент с Галушко
В "Слуге народа" отреагировали на инцидент с Галушко
Фото: sluga-narodu.com

Парламентская фракция партии "Слуга народа" осудила действия нардепа от этой политсилы Николая Галушко, который оскорблял патрульных полицейских. Об этом заявила спикер фракции Юлия Палийчук 22 декабря в Telegram.

"Фракция политической партии "Слуга народа" осуждает действия народного депутата Николая Галушко и считает его поведение при общении с полицейскими неприемлемым для любого гражданина. Тем более – для члена парламента. Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация", – написала она.

Палийчук напомнила, что инцидент произошел 18 декабря 2020 года.

"Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно было предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД [Арсена Авакова], который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы. По словам нардепа, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, состоявшегося 15 июля. А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. И его можно воспринять как недавний инцидент", –  написала спикер фракции.

Тем не менее, по словам Палийчук, "этот факт не оправдывает Николая Галушко и его поступок, хотя и вызывает много вопросов к правомерности действий предыдущего руководства МВД".

"Такое поведение депутата является неприемлемым и станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него", – написала она.

Контекст:

Галушко – член комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности, выпускник Национальной академии внутренних дел.

22 декабря "Украинская правда" опубликовала видео инцидента с Галушко, который произошел в декабре 2020 года. Тогда патрульные остановили авто, в котором находился водитель нардепа, за нарушение правил дорожного движения. На место приехал политик и, нецензурно выражаясь, заявил правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, по его утверждению, не имели права его останавливать. Галушко также назвал полицейских "дебилами, которые не умеют пользоваться электронными базами".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МВД, Арсен Аваков, патрульная полиция, скандал, Слуга народа, Николай Галушко, Юлия Палийчук
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