"Дебилы! Как вы можете, бл...дь, осматривать?" Нардеп от "Слуги народа" Галушко обматерил полицейских, остановивших его авто. Видео

Сообщается, что нардеп Галушко приехал к своему водителю, которого задержала полиция за нарушение правил пересечения двойной полосы, и нецензурно выражаясь, объяснял правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, по его словам, не имели права его останавливать.

"Ты меня выдернул со стола. Я не понял! Я, бл...дь, сука, для вас выбиваю финансы, и комитет, и все остальное, а вы мне рассказываете, как мне делать? Вам кто-то меня заказал, чтобы вы моего водителя остановили? Я думаю, что вы это специально делали", – говорит на видео депутат.

Он также назвал полицейских "дебилами, которые не умеют пользоваться электронными базами".

Полицейские отметили, что на автомобиле не написано, что он принадлежит нардепу, а также что у нардепов нет дипломатического иммунитета.

Во время разговора депутат рассказал, что остановленная полицейскими Toyota Land Cruiser принадлежит его матери.

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Відео: Українська правда / YouTube