Аваков об инциденте с нардепом Галушко, который хамил полицейским: Были и другие эпизоды

Аваков (на фото) рассказал, что по факту инцидента с Галушко имел беседу с Арахамией и Монастырским Фото: Arsen Avakov / Facebook

По его словам, были и другие эпизоды.

Аваков рассказал, что по факту инцидента с Галушко в декабре прошлого года имел беседу с главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и с тогдашним нардепом Денисом Монастырским, который возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, членом которого является Галушко.

Арахамия и Монастырский согласились, что это был безобразный инцидент, и оба они имели разговор по этому поводу с Галушко, отметил Аваков.

"Что касается водителя, допустившего нарушение ПДД, за которое и был правомерно остановлен автомобиль народного депутата, то он признан виновным решением суда и понес административное наказание", – добавил экс-глава МВД.