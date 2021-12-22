Украинские военные впервые провели боевые стрельбы из Javelin в зоне ООС

Это первый случай применения комплексов Javelin на Донбассе.

Телеканал опубликовал видео с места проведения стрельб.

Об использовании Javelin в ходе боевых действий на востоке Украины сообщал в интервью американскому изданию Military Times, опубликованном 21 ноября, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. ПТРК, наряду с ударными дронами Bayraktar, обладают значительным психологическим сдерживающим фактором, заставляя россиян дважды подумать перед атакой, отметил глава ГУР.

Эту информацию подтвердил 22 ноября нардеп от "Слуги народа", глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Игорь Копытин. По его словам, украинские военнослужащие использовали Javelin при ведении боя.

В штабе Объединенных сил эту информацию отрицали.

Контекст:

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине. В том же году Украина получила 210 ракет и 37 пусковых установок – при условии, что они не будут использоваться в боевых действиях на передовой, за исключением чрезвычайных ситуаций, отметил Forbes.

В 2018 году тогдашний замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что США продали Javelin только при условии "не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения".

Позднее это условие было снято, так как в 2020 году тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак обещал, что каждая бригада Вооруженных сил Украины, которая будет заходить в зону проведения операции Объединенных сил, будет усилена противотанковым комплексом Javelin.

В 2020 году Украина получила еще 150 ракет и 10 пусковых установок.

10 декабря 2021 года стало известно, что Украина получила от США еще 30 противотанковых комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

Javelin и ракеты к ним входят в пакет оборонной помощи на $60 млн, о котором США объявили в сентябре, информирует "Голос Америки", ссылаясь на представителя Пентагона подполковника Антона Семелрота.

Как рассказывал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, эта поставка – заключительная из пакета на $60 млн. Украина может использовать эту помощь "по своему усмотрению, но только в целях самообороны", говорил он, подчеркивая, что нет никаких географических ограничений на то, где Javelin могут быть использованы внутри Украины.