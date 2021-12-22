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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Дело MH17. Прокуратура Нидерландов запросила для всех фигурантов пожизненные сроки

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Прокурор заявила, что катастрофа MH17 одно из самых тяжких преступлений
Прокурор заявила, что катастрофа MH17 – одно из самых тяжких преступлений
Фото: EPA

Прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки для всех обвиняемых в деле о крушении рейса MH17 "Малайзийских авиалиний". Об этом на заседании 22 декабря заявила прокурор Манон Риддербекс, сообщила в Twitter журналистка De Telegraaf Саски Беллеман.

Прокурор заявила, что катастрофа MH17 – одно из самых тяжких преступлений, которое стало результатом операции с участием фигурантов дела – "министра обороны" группировки "ДНР", гражданина РФ Игоря Гиркина (Стрелкова), главы "ГРУ ДНР", гражданина РФ Сергея Дубинского, его подчиненного, гражданина РФ Олега Пулатова и командира разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР", гражданина Украины Леонида Харченко.

"Факты настолько серьезные, а последствия настолько велики, что с точки зрения возмездия уместно только максимальное наказание", ­– подчеркнула Риддербекс.

Прокурор добавила, что Россия вряд ли выдаст своих граждан Гиркина, Дубинского и Пулатова, а местонахождение украинца Харченко неизвестно.

"Но любого, кто сегодня кажется неуловимым, завтра могут арестовать", – сказала Риддербекс.

Беллеман добавила, что защита подозреваемых начнет представлять свою позицию в суде 7 марта.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: Гиркин (Стрелков), Дубинский (Хмурый), Пулатов (Гюрза) и Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

8 декабря 2021 года в Нидерландах возобновились основные слушания по делу MH17.

21 декабря прокурор Манон Риддербекс заявила, что следствие не обнаружило на месте крушения самолета следов другого оружия, кроме "Бука".

Теги: Россия, Нидерланды, прокуратура, тюрьма, авиакатастрофа, Донбасс, Гаага, Игорь Гиркин, MH17, Бук, суды, война на Донбассе, Олег Пулатов, Леонид Харченко
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