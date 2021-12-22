Дело MH17. Прокуратура Нидерландов запросила для всех фигурантов пожизненные сроки

Прокурор заявила, что катастрофа MH17 – одно из самых тяжких преступлений, которое стало результатом операции с участием фигурантов дела – "министра обороны" группировки "ДНР", гражданина РФ Игоря Гиркина (Стрелкова), главы "ГРУ ДНР", гражданина РФ Сергея Дубинского, его подчиненного, гражданина РФ Олега Пулатова и командира разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР", гражданина Украины Леонида Харченко.
Het Openbaar Ministerie eist LEVENSLANG tegen Igor Girkin, Sergey Dubinsky, Leonid Chartsjenko en Oleg Poelatov voor het neerhalen van vlucht #MH17 en de moord op 298 inzittenden.— Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) December 22, 2021
"Факты настолько серьезные, а последствия настолько велики, что с точки зрения возмездия уместно только максимальное наказание", – подчеркнула Риддербекс.
Прокурор добавила, что Россия вряд ли выдаст своих граждан Гиркина, Дубинского и Пулатова, а местонахождение украинца Харченко неизвестно.
"Но любого, кто сегодня кажется неуловимым, завтра могут арестовать", – сказала Риддербекс.
Rusland levert geen eigen onderdanen uit. Waar Oekraïner Chartsjenko verblijft is onzeker. ,,Maar wie vandaag ongrijpbaar lijkt, kan morgen worden vastgenomen", zegt de OvJ. #MH17— Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) December 22, 2021
Беллеман добавила, что защита подозреваемых начнет представлять свою позицию в суде 7 марта.
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: Гиркин (Стрелков), Дубинский (Хмурый), Пулатов (Гюрза) и Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.
8 декабря 2021 года в Нидерландах возобновились основные слушания по делу MH17.
21 декабря прокурор Манон Риддербекс заявила, что следствие не обнаружило на месте крушения самолета следов другого оружия, кроме "Бука".