Дело MH17. Прокуратура Нидерландов запросила для всех фигурантов пожизненные сроки

Прокурор заявила, что катастрофа MH17 – одно из самых тяжких преступлений Фото: EPA

Прокурор заявила, что катастрофа MH17 – одно из самых тяжких преступлений, которое стало результатом операции с участием фигурантов дела – "министра обороны" группировки "ДНР", гражданина РФ Игоря Гиркина (Стрелкова), главы "ГРУ ДНР", гражданина РФ Сергея Дубинского, его подчиненного, гражданина РФ Олега Пулатова и командира разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР", гражданина Украины Леонида Харченко.

Het Openbaar Ministerie eist LEVENSLANG tegen Igor Girkin, Sergey Dubinsky, Leonid Chartsjenko en Oleg Poelatov voor het neerhalen van vlucht #MH17 en de moord op 298 inzittenden. — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) December 22, 2021

"Факты настолько серьезные, а последствия настолько велики, что с точки зрения возмездия уместно только максимальное наказание", ­– подчеркнула Риддербекс.

Прокурор добавила, что Россия вряд ли выдаст своих граждан Гиркина, Дубинского и Пулатова, а местонахождение украинца Харченко неизвестно.

"Но любого, кто сегодня кажется неуловимым, завтра могут арестовать", – сказала Риддербекс.

Rusland levert geen eigen onderdanen uit. Waar Oekraïner Chartsjenko verblijft is onzeker. ,,Maar wie vandaag ongrijpbaar lijkt, kan morgen worden vastgenomen", zegt de OvJ. #MH17 — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) December 22, 2021

Беллеман добавила, что защита подозреваемых начнет представлять свою позицию в суде 7 марта.