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Российский журналист Муратов в нобелевской речи упомянул MH17 и Украину

Муратов о журналистах: Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы условие движения. Мы антидот от тирании
Муратов о журналистах: Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы – условие движения. Мы – антидот от тирании
Фото: EPA

10 декабря главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе вручили Нобелевскую премию мира. Церемония проходила в столице Норвегии Осло. Ресса и Муратов выступили с Нобелевскими лекциями. Текст речи Муратова опубликовала "Новая газета".

Он начал выступление с цитаты из Нобелевской речи академика Андрея Сахарова 1975 года о необходимости свободы убеждений и открытости общества, и подчеркнул, что считает ее важной сегодня.

"Мир разлюбил демократию. Мир разочаровался в правящих элитах. Мир потянулся к диктатуре. Возникла иллюзия, что прогресса можно достигнуть технологиями и насилием, а не соблюдением прав и свобод человека... Диктатуры обеспечили себе упрощенный доступ к насилию", – сказал Муратов.

По его мнению, власть "активно продает идею войны" с помощью пропаганды на государственных телеканалах. Говоря о том, к чему это приводит, журналист вспомнил чеченскую войну и холодильники с неопознанными телами солдат. Он призвал "не дать этому их телевизору снова себя обмануть".

"Гибридные боевые действия, трагическая, безобразная и преступная история с боингом МН17 разрушили отношения России и Украины, и я не знаю, сумеют ли следующие поколения их восстановить… Тем более, в больных головах геополитиков война России и Украины перестала казаться невозможной", – сказал он. 

Фото: EPA
Фото: EPA

Муратов также упомянул добавившуюся в центре Европы "на грани большой крови игру белорусского президента Лукашенко" и рассказал о расследованиях, благодаря которым стало известно, что беженцев в точку конфликта доставляют авиакомпании Беларуси и Ирака.

"Так и организуются вооруженные провокации и конфликты. Мы, журналисты, выяснив, как это устроено, сделали свою работу. Дальше – дело политиков", – подчеркнул главред.

Также лауреат говорил о пытках в тюрьмах и во время следствия в современной России, об уголовных делах по фальшивым обвинениям, о преследовании оппозиционного политика Алексея Навального, о требовании российской прокуратуры ликвидировать общество "Мемориал". Он выступил с инициативой создания Международного трибунала против пыток, задача которого собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах. 

Значительная часть речи была посвящена журналистике в России, которая, по выражению автора, "сейчас переживает темные времена". Он напомнил, что за несколько последних месяцев уже более ста журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус "иностранных агентов", сходный с советским статусом "врагов народа"; многие остались без работы и были вынуждены уехать из страны. 

"В следующем году будет 100 лет, как 29 сентября из Санкт-Петербурга отошел в Германию, в порт Штеттен, "философский пароход" – очередной рейс, на котором большевики выгнали из России почти 300 виднейших представителей интеллектуальной элиты... С журналистами и правозащитниками сегодня картина повторяется. Теперь вместо "философского парохода" улетает "журналистский самолет", – сказал он. 

Фото: EPA
Фото: EPA

Также Муратов вспомнил о погибших в ходе расследований коллегах и подчеркнул, что полученная им премия присуждена "настоящей журналистике". Он отметил, что заказчик произошедшего 15 лет назад убийства журналистки Анны Политковской не найден, и хотя официально срок давности преступления истек, редакция "Новой газеты "этот срок давности не признает".

Муратов добавил, что пословицу "Собака лает, а караван идет", которую власть иногда использует, пренебрежительно говоря о журналистах, которые якобы ни на что не влияют, можно трактовать противоположным образом. 

"Караван идет вперед, потому что собаки лают... И движение вперед возможно только, когда они сопровождают караван. Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы – условие движения. Мы – антидот от тирании", – сказал лауреат. 

Муратов напомнил, что его премия будет передана на помощь больным людям и поддержку независимой журналистики.

В конце выступления Муратов объявил минуту молчания в память о репортерах, отдавших жизни за эту профессию, и в поддержку тех, кто подвергается преследованиям.

"Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми", – завершил он речь. 

Контекст:

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в укрепление мира. Вручается с 1901 года.

В 2021 году Нобелевский комитет получил более 300 заявок на премию мира. Имена номинантов и информацию о них комитет премии не имеет права разглашать в течение 50 лет, но лица, выдвигающие кандидатов, могут сообщить об этом. Так, стало известно что на премию в этом году выдвинули премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и кронпринца Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида за подписание мирного соглашения между странами. Также номинантами стали лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, российский оппозиционер Алексей Навальный, участница кампании по борьбе с изменением климата Грета Тунберг, экс-президент США Дональд ТрампПутин и движение Black Lives Matter.

Нобелевскую премию мира 2021 года получили два человека – Муратов и филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса.

В Совете Федерации РФ агентству "РИА Новости" заявляли, что Нобелевская премия не подпадает под закон об "иноагентах". Член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Александр Башкин уточнил, что Нобелевская премия – это вознаграждение, как, например, медаль на международных спортивных соревнованиях, а не "финансирование определенной деятельности из-за рубежа", и потому не подпадает под нормы закона, по которому десятки российских журналистов и СМИ уже объявили "иноагентами".

В то же время президент РФ Владимир Путин заявил, что премия не защитит Муратова от включения в список иностранных агентов "в случае нарушения закона".

Теги: Россия, СМИ, Украина, Беларусь, Нобелевская премия, демократия, премия, Анна Политковская, Дмитрий Муратов, журналисты
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