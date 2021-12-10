Российский журналист Муратов в нобелевской речи упомянул MH17 и Украину

Муратов о журналистах: Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы – условие движения. Мы – антидот от тирании Фото: EPA

Он начал выступление с цитаты из Нобелевской речи академика Андрея Сахарова 1975 года о необходимости свободы убеждений и открытости общества, и подчеркнул, что считает ее важной сегодня.

"Мир разлюбил демократию. Мир разочаровался в правящих элитах. Мир потянулся к диктатуре. Возникла иллюзия, что прогресса можно достигнуть технологиями и насилием, а не соблюдением прав и свобод человека... Диктатуры обеспечили себе упрощенный доступ к насилию", – сказал Муратов.

По его мнению, власть "активно продает идею войны" с помощью пропаганды на государственных телеканалах. Говоря о том, к чему это приводит, журналист вспомнил чеченскую войну и холодильники с неопознанными телами солдат. Он призвал "не дать этому их телевизору снова себя обмануть".

"Гибридные боевые действия, трагическая, безобразная и преступная история с боингом МН17 разрушили отношения России и Украины, и я не знаю, сумеют ли следующие поколения их восстановить… Тем более, в больных головах геополитиков война России и Украины перестала казаться невозможной", – сказал он.

Фото: EPA

Муратов также упомянул добавившуюся в центре Европы "на грани большой крови игру белорусского президента Лукашенко" и рассказал о расследованиях, благодаря которым стало известно, что беженцев в точку конфликта доставляют авиакомпании Беларуси и Ирака.

"Так и организуются вооруженные провокации и конфликты. Мы, журналисты, выяснив, как это устроено, сделали свою работу. Дальше – дело политиков", – подчеркнул главред.

Также лауреат говорил о пытках в тюрьмах и во время следствия в современной России, об уголовных делах по фальшивым обвинениям, о преследовании оппозиционного политика Алексея Навального, о требовании российской прокуратуры ликвидировать общество "Мемориал". Он выступил с инициативой создания Международного трибунала против пыток, задача которого собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах.

Значительная часть речи была посвящена журналистике в России, которая, по выражению автора, "сейчас переживает темные времена". Он напомнил, что за несколько последних месяцев уже более ста журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус "иностранных агентов", сходный с советским статусом "врагов народа"; многие остались без работы и были вынуждены уехать из страны.

"В следующем году будет 100 лет, как 29 сентября из Санкт-Петербурга отошел в Германию, в порт Штеттен, "философский пароход" – очередной рейс, на котором большевики выгнали из России почти 300 виднейших представителей интеллектуальной элиты... С журналистами и правозащитниками сегодня картина повторяется. Теперь вместо "философского парохода" улетает "журналистский самолет", – сказал он.

Фото: EPA

Также Муратов вспомнил о погибших в ходе расследований коллегах и подчеркнул, что полученная им премия присуждена "настоящей журналистике". Он отметил, что заказчик произошедшего 15 лет назад убийства журналистки Анны Политковской не найден, и хотя официально срок давности преступления истек, редакция "Новой газеты "этот срок давности не признает".

Муратов добавил, что пословицу "Собака лает, а караван идет", которую власть иногда использует, пренебрежительно говоря о журналистах, которые якобы ни на что не влияют, можно трактовать противоположным образом.

"Караван идет вперед, потому что собаки лают... И движение вперед возможно только, когда они сопровождают караван. Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы – условие движения. Мы – антидот от тирании", – сказал лауреат.

Муратов напомнил, что его премия будет передана на помощь больным людям и поддержку независимой журналистики.

В конце выступления Муратов объявил минуту молчания в память о репортерах, отдавших жизни за эту профессию, и в поддержку тех, кто подвергается преследованиям.

"Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми", – завершил он речь.