Обвиняемые по делу MH17 хотели сбить самолет ВС Украины – сторона обвинения

Сторона обвинения 20 декабря начала снова представлять доказательства, которые озвучивались на предыдущих стадиях процесса. Это продлится три дня и ожидается, что 22 декабря прокуратура озвучит желаемый приговор.
По словам обвинения, подсудимые "сами не нажали кнопку, но запросили, получили и применили "Бук" в своих военных целях и при этом сбили MH17".
По мнению стороны обвинения, обвиняемые, видимо, хотели сбить украинский военный самолет, а не пассажирский Boeing 777. Однако это не изменяет сути обвинений, в том числе в преднамеренном убийстве 298 человек, находившихся на борту самолета. Подсудимые не участвовали в международном конфликте как военнослужащие и не соблюдали законы ведения войны, поэтому к ним нельзя относиться как к легитимным участникам военных действий (комбатантов).
По предварительным данным, суд сможет огласить вердикт 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.
8 декабря 2021 года в Нидерландах возобновились основные слушания по делу MH17.