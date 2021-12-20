Обвиняемые по делу MH17 хотели сбить самолет ВС Украины – сторона обвинения

Пока не установлено, кто именно приказал стрелять из "Бука" и кто непосредственно стрелял Фото: EPA

Сторона обвинения 20 декабря начала снова представлять доказательства, которые озвучивались на предыдущих стадиях процесса. Это продлится три дня и ожидается, что 22 декабря прокуратура озвучит желаемый приговор.

По словам обвинения, подсудимые "сами не нажали кнопку, но запросили, получили и применили "Бук" в своих военных целях и при этом сбили MH17".

По мнению стороны обвинения, обвиняемые, видимо, хотели сбить украинский военный самолет, а не пассажирский Boeing 777. Однако это не изменяет сути обвинений, в том числе в преднамеренном убийстве 298 человек, находившихся на борту самолета. Подсудимые не участвовали в международном конфликте как военнослужащие и не соблюдали законы ведения войны, поэтому к ним нельзя относиться как к легитимным участникам военных действий (комбатантов).

По предварительным данным, суд сможет огласить вердикт 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.