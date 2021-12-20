Дело MH17: на этой неделе прокурор начнет объявлять обвинительное заключение

Прокурор 22 декабря сообщит, в чем можно обвинить подозреваемых в деле MH17 и какое наказание им следует назначить Фото: EPA

Прокурор 22 декабря сообщит, как оцениваются доказательства по делу, в чем можно обвинить трех россиян и одного украинца и какое наказание следует назначить. По информации NOS, прокуратура будет просить длительный приговор, но будет ли это пожизненное заключение – заранее неизвестно.

Прокуратура выяснила на основе большого количества фото, видео и свидетельских показаний, что все обвиняемые сыграли свою роль в организации, установке и впоследствии отводе ракетной установки "Бук", с помощью которой был сбит самолет Malaysia Airlines. У прокуроров также есть перехваченные разговоры, где подозреваемые говорили об установке ракеты и сбитии MH17. Это, а также судебно-медицинские доказательства прокуратура рассмотрит 20 и 21 декабря.

Эксперт по международному уголовному праву Мерике Де Хоон ожидает, что приговор может отличаться для каждого подозреваемого в зависимости от роли, которую он сыграл в сбитии самолета.

"Дело в том, что MH17 был сбит намеренно. Это не имеет значения для вопроса вины, но это может иметь значение для наказания", – сказала эксперт.