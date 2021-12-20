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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Дело MH17: на этой неделе прокурор начнет объявлять обвинительное заключение

Прокурор 22 декабря сообщит, в чем можно обвинить подозреваемых в деле MH17 и какое наказание им следует назначить
Прокурор 22 декабря сообщит, в чем можно обвинить подозреваемых в деле MH17 и какое наказание им следует назначить
Фото: EPA

На этой неделе прокуратура зачитает обвинительное заключение в судебном процессе по делу сбитого в небе над Донбассом в 2014 году самолета Malaysia Airlines рейса MH17, сообщила телерадиокомпания NOS.

Прокурор 22 декабря сообщит, как оцениваются доказательства по делу, в чем можно обвинить трех россиян и одного украинца и какое наказание следует назначить. По информации NOS, прокуратура будет просить длительный приговор, но будет ли это пожизненное заключение – заранее неизвестно. 

Прокуратура выяснила на основе большого количества фото, видео и свидетельских показаний, что все обвиняемые сыграли свою роль в организации, установке и впоследствии отводе ракетной установки "Бук", с помощью которой был сбит самолет Malaysia Airlines. У прокуроров также есть перехваченные разговоры, где подозреваемые говорили об установке ракеты и сбитии MH17. Это, а также судебно-медицинские доказательства прокуратура рассмотрит 20 и 21 декабря.

Эксперт по международному уголовному праву Мерике Де Хоон ожидает, что приговор может отличаться для каждого подозреваемого в зависимости от роли, которую он сыграл в сбитии самолета.

"Дело в том, что MH17 был сбит намеренно. Это не имеет значения для вопроса вины, но это может иметь значение для наказания", – сказала эксперт.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении самолета рейса MH17.

В июне 2019 года нидерландская телепрограмма Nieuwsuur сообщила, что среди подозреваемых по делу о крушении МН17 может фигурировать полковник ВСУ Иван Безъязыков. Известно, что в распоряжении голландских следователей есть телефонные разговоры с его участием, говорилось в программе. Также были названы четыре человека, которым JIT может быть объявлено подозрение: Сергей Мучкаев, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Дмитрий Куприян.

Безъязыков в августе 2014 года попал в заложники к боевикам "ДНР", когда во главе переговорной группы пытался договориться о вывозе раненых и погибших после боя в районе Степановки Донецкой области. Он был освобожден 5 июля 2016 года.

В декабре 2016 года его задержали по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией "ДНР". В СБУ утверждали, что имеют доказательства сотрудничества Безъязыкова с боевиками и российскими спецслужбами. По словам руководителя аппарата главы СБУ Александра Ткачука, поведение военнослужащего в заложниках было подозрительным: он был одет в военную форму вооруженных сил РФ и носил при себе оружие.

Безъязыков, в свою очередь, говорил, что боевики выдали ему оружие для участия в инсценировке.

28 декабря 2016 года СБУ обнародовала телефонные разговоры, которые могут свидетельствовать о том, что Безъязыков был завербован боевиками "ДНР". 29 декабря следователи СБУ сообщили полковнику о подозрении в государственной измене.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

8 декабря 2021 года в Нидерландах возобновились основные слушания по делу MH17.

Теги: Россия, Нидерланды, Донбасс, Гаага, MH17, суды, война на Донбассе
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