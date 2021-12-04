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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

В МИД Нидерландов отреагировали на материал СМИ о новом процессе против РФ по MH17

Самолет был сбит над Донбассом в 2014 году
Самолет был сбит над Донбассом в 2014 году
Фото: EPA

Нидерланды рассматривают различные шаги, чтобы добиться признания Россией ответственности в трагедии МН17.

Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Нидерландов Виллемен Вельдман "Укринформу" 4 декабря, комментируя материал нидерландского телеканала RTL о намерении Нидерландов инициировать новый процесс против России из-за катастрофы MH17.

"Наша реакция на этот материал следующая: правительство Нидерландов всегда указывало, что не исключает никаких законных вариантов. Однако решение о дальнейших шагах еще не принято", – сказала она.

29 ноября RTL со ссылкой на источники сообщил, что Нидерланды планируют обратиться в подведомственную ООН Международную организацию гражданской авиации (ICAO) в связи с крушением в 2014 году самолета Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Как сообщил RTL, в Нидерландах рассматривали два варианта привлечения РФ к ответственности за сбитый в Донецкой области рейс MH17 – запустить процедуру в ICAO при ООН или подать в Международный суд ООН. Источники RTL Nieuws подчеркнули, что вариант обращения в ICAO перспективнее.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский заявили, что отказываются давать показания по этому делу. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Нидерланды, Донбасс, MH17, ICAO
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