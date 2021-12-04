В МИД Нидерландов отреагировали на материал СМИ о новом процессе против РФ по MH17

Самолет был сбит над Донбассом в 2014 году Фото: EPA

Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Нидерландов Виллемен Вельдман "Укринформу" 4 декабря, комментируя материал нидерландского телеканала RTL о намерении Нидерландов инициировать новый процесс против России из-за катастрофы MH17.

"Наша реакция на этот материал следующая: правительство Нидерландов всегда указывало, что не исключает никаких законных вариантов. Однако решение о дальнейших шагах еще не принято", – сказала она.

29 ноября RTL со ссылкой на источники сообщил, что Нидерланды планируют обратиться в подведомственную ООН Международную организацию гражданской авиации (ICAO) в связи с крушением в 2014 году самолета Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Как сообщил RTL, в Нидерландах рассматривали два варианта привлечения РФ к ответственности за сбитый в Донецкой области рейс MH17 – запустить процедуру в ICAO при ООН или подать в Международный суд ООН. Источники RTL Nieuws подчеркнули, что вариант обращения в ICAO перспективнее.