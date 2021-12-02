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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Нидерланды готовят новую процедуру против России из-за сбитого малайзийского самолета рейса MH17

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ICAO может признать Россию виновной в нарушении международной Чикагской конвенции 1944 года, пишет RTL Nieuws
ICAO может признать Россию виновной в нарушении международной Чикагской конвенции 1944 года, пишет RTL Nieuws
Фото: ICAO - International Civil Aviation Organization / Facebook

Нидерланды планирует обратиться в подведомственную ООН Международную организацию гражданской авиации (ICAO) в связи с крушением в 2014 году самолета Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Об этом 29 ноября сообщило RTL Nieuws со ссылкой на источники.

Отмечается, что ICAO может признать Россию виновной в нарушении международной Чикагской конвенции, подписанной в 1944 году 52 государствами, которая предписывает обеспечивать безопасность гражданской авиации.

Как пишет RTL Nieuws, в Нидерландах рассматривали два варианта привлечения РФ к ответственности за сбитый в Донецкой области рейс MH17 – запустить процедуру в ICAO при ООН или подать в Международный суд ООН.

Источники RTL Nieuws подчеркнули, что вариант обращения в ICAO перспективнее.

Это "очень логичный шаг", отметила доцент кафедры международного уголовного права Амстердамского университета Мариеке де Хун. По ее словам, маловероятно, что процедура в ICAO станет решением проблемы и РФ признает свою вину, но после этого Нидерланды смогут обратиться в Международный суд ООН.

Окончательное решение по запуску новой юридической процедуры против России должно принять новое правительство Нидерландов, оно находится на стадии формирования после парламентских выборов в марте, резюмировало RTL Nieuws.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский заявили, что отказываются давать показания по этому делу. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.

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