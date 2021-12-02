Нидерланды готовят новую процедуру против России из-за сбитого малайзийского самолета рейса MH17

ICAO может признать Россию виновной в нарушении международной Чикагской конвенции 1944 года, пишет RTL Nieuws Фото: ICAO - International Civil Aviation Organization / Facebook

Отмечается, что ICAO может признать Россию виновной в нарушении международной Чикагской конвенции, подписанной в 1944 году 52 государствами, которая предписывает обеспечивать безопасность гражданской авиации.

Как пишет RTL Nieuws, в Нидерландах рассматривали два варианта привлечения РФ к ответственности за сбитый в Донецкой области рейс MH17 – запустить процедуру в ICAO при ООН или подать в Международный суд ООН.

Источники RTL Nieuws подчеркнули, что вариант обращения в ICAO перспективнее.

Это "очень логичный шаг", отметила доцент кафедры международного уголовного права Амстердамского университета Мариеке де Хун. По ее словам, маловероятно, что процедура в ICAO станет решением проблемы и РФ признает свою вину, но после этого Нидерланды смогут обратиться в Международный суд ООН.

Окончательное решение по запуску новой юридической процедуры против России должно принять новое правительство Нидерландов, оно находится на стадии формирования после парламентских выборов в марте, резюмировало RTL Nieuws.