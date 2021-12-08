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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

В Нидерландах возобновились основные слушания по делу об уничтожении российской ракетой лайнера малайзийского авиарейса MH17

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На слушаниях 8 декабря запланировано выступление адвоката родственников погибших в катастрофе MH17
На слушаниях 8 декабря запланировано выступление адвоката родственников погибших в катастрофе MH17
Фото: EPA

В Нидерландах на территории аэропорта Схипхол 8 декабря возобновились основные слушания по делу об уничтожении российской ракетой лайнера малайзийского авиарейса MH17 над Донбассом. Об этом сообщает пресс-служба Окружного суда Гааги.

В предварительном релизе сказано, что в связи с тем, что 2 ноября суд продлил до 10 февраля 2022 года срок ожидания допроса свидетеля Сергея Мучкаева (командир российской 53-й бригады ПВО, дислоцированной в Курске), суд пока не в состоянии завершить представление расследования.

Если будет установлено, что допрос Мучкаева "маловероятен", сторона обвинения завершит вызов свидетелей раньше (с 20 по 24 декабря 2021 года).

Сегодня на слушаниях запланированы выступления адвокатов родственников погибших, выдвигающих к обвиняемым требования по компенсациям, и стороны обвинения.

ВИДЕО
Видео: Ruptly / YouTube
Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

В июне 2019 года нидерландская телепрограмма Nieuwsuur сообщила, что Безъязыков может фигурировать среди подозреваемых по делу о крушении МН17. Известно, что в распоряжении голландских следователей есть телефонные разговоры с его участием, говорилось в программе. Также были названы четыре человека, которым JIT может объявить подозрения: Сергей Мучкаев, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Дмитрий Куприян.

Безъязыков в августе 2014 года попал в заложники к боевикам "ДНР", когда во главе переговорной группы пытался договориться о вывозе раненых и погибших после боя в районе Степановки Донецкой области. Он был освобожден 5 июля 2016 года.

В декабре 2016 года его задержали по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией "ДНР". В СБУ утверждали, что имеют доказательства сотрудничества Безъязыкова с боевиками и российскими спецслужбами. По словам руководителя аппарата главы СБУ Александра Ткачука, поведение военнослужащего в заложниках было подозрительным: он был одет в военную форму вооруженных сил РФ и носил при себе оружие.

Безъязыков, в свою очередь, говорил, что боевики выдали ему оружие для участия в инсценировке.

28 декабря 2016 года СБУ обнародовала телефонные разговоры, которые могут свидетельствовать о том, что Безъязыков был завербован боевиками "ДНР". 29 декабря следователи СБУ сообщили полковнику о подозрении в государственной измене.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Теги: Россия, Нидерланды, Донбасс, Гаага, MH17, суды
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