В Нидерландах возобновились основные слушания по делу об уничтожении российской ракетой лайнера малайзийского авиарейса MH17

В предварительном релизе сказано, что в связи с тем, что 2 ноября суд продлил до 10 февраля 2022 года срок ожидания допроса свидетеля Сергея Мучкаева (командир российской 53-й бригады ПВО, дислоцированной в Курске), суд пока не в состоянии завершить представление расследования.

Если будет установлено, что допрос Мучкаева "маловероятен", сторона обвинения завершит вызов свидетелей раньше (с 20 по 24 декабря 2021 года).

Сегодня на слушаниях запланированы выступления адвокатов родственников погибших, выдвигающих к обвиняемым требования по компенсациям, и стороны обвинения.

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