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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Минюст РФ отказал суду в Гааге в допросе российского офицера по делу крушения рейса MH17

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Следственный судья по делу крушения рейса MH17 пришел к выводу, что допрос Мучкаева невозможен
Следственный судья по делу крушения рейса MH17 пришел к выводу, что допрос Мучкаева невозможен
Фото: EPA

Минюст России отказал суду в Гааге в допросе свидетеля по делу крушения рейса MH17 Сергея Мучкаева, который командовал 53-й бригадой ПВО в 2014 году. Об этом 8 декабря в ходе слушания заявил председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс, сообщили "Немецкая волна" и Общественное.

Судья отметил, что запрос был направлен в начале ноября, а 3 декабря поступил ответ.

Минюст РФ обосновал свое решение тем, что в суде Мучкаеву задавали бы вопросы, касающиеся военной сферы и гостайны, а в соответствии с Европейской конвенцией, государство может отказать в запросе, если он вредит его интересам.

Следственный судья пришел к выводу, что допрос Мучкаева невозможен.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

В июне 2019 года нидерландская телепрограмма Nieuwsuur сообщила, что среди подозреваемых по делу о крушении МН17 может фигурировать полковник ВСУ Иван Безъязыков. Известно, что в распоряжении голландских следователей есть телефонные разговоры с его участием, говорилось в программе. Также были названы четыре человека, которым JIT может объявить подозрения: Мучкаев, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Дмитрий Куприян.

Безъязыков в августе 2014 года попал в заложники к боевикам "ДНР", когда во главе переговорной группы пытался договориться о вывозе раненых и погибших после боя в районе Степановки Донецкой области. Он был освобожден 5 июля 2016 года.

В декабре 2016 года его задержали по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией "ДНР". В СБУ утверждали, что имеют доказательства сотрудничества Безъязыкова с боевиками и российскими спецслужбами. По словам руководителя аппарата главы СБУ Александра Ткачука, поведение военнослужащего в заложниках было подозрительным: он был одет в военную форму вооруженных сил РФ и носил при себе оружие.

Безъязыков, в свою очередь, говорил, что боевики выдали ему оружие для участия в инсценировке.

28 декабря 2016 года СБУ обнародовала телефонные разговоры, которые могут свидетельствовать о том, что Безъязыков был завербован боевиками "ДНР". 29 декабря следователи СБУ сообщили полковнику о подозрении в государственной измене.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

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