Суд по делу MH17: следствие не нашло следов другого оружия, кроме "Бука"

"Вывод очевиден: рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", ­– отметила прокурор Манон Риддербекс и объяснила, что на месте падения самолета не обнаружили следов, указывающих на возможное наличие другого оружия.

Er zijn volgens OvJ Ridderbeks geen sporen aangetroffen die wijzen op een ander wapen. Conclusie: vlucht #MH17 niks neergehaald door een Buk-raket. — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) December 21, 2021

На суде также были заслушаны записи переговоров обвиняемых в сбитии MH17 Леонида Харченко и Олега Пулатова. Они обсуждали версию, что самолет был сбит якобы украинским истребителем, по которому уже стрелял "Бук". При этом в разговорах фигуранты дела используют выражение "наш "Бук".

По версии следствия, в день крушения самолета "Малайзийских авиалиний" не было сбито ни одного украинского истребителя. В районе падения обломков MH17 не было обломков другого самолета. Сторона обвинения считает, что версия об украинском истребителе была запущена, чтобы "пустить пыль в глаза".