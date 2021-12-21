Суд по делу MH17: следствие не нашло следов другого оружия, кроме "Бука"

"Вывод очевиден: рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", – отметила прокурор Манон Риддербекс и объяснила, что на месте падения самолета не обнаружили следов, указывающих на возможное наличие другого оружия.
Er zijn volgens OvJ Ridderbeks geen sporen aangetroffen die wijzen op een ander wapen. Conclusie: vlucht #MH17 niks neergehaald door een Buk-raket.— Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) December 21, 2021
На суде также были заслушаны записи переговоров обвиняемых в сбитии MH17 Леонида Харченко и Олега Пулатова. Они обсуждали версию, что самолет был сбит якобы украинским истребителем, по которому уже стрелял "Бук". При этом в разговорах фигуранты дела используют выражение "наш "Бук".
По версии следствия, в день крушения самолета "Малайзийских авиалиний" не было сбито ни одного украинского истребителя. В районе падения обломков MH17 не было обломков другого самолета. Сторона обвинения считает, что версия об украинском истребителе была запущена, чтобы "пустить пыль в глаза".
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.
Адвокаты Пулатова на суде выдвинули альтернативную версию крушения, согласно которой МН17 якобы был сбит украинским истребителем Су.
8 декабря 2021 года в Нидерландах возобновились основные слушания по делу MH17.