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Минобороны Украины обязало женщин большинства профессий стать на воинский учет. Среди них – ученые, журналисты и менеджеры

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Женщин могут привлекать в ряды ВСУ или для работы по обеспечению обороны страны в военное время
Женщин могут привлекать в ряды ВСУ или для работы по обеспечению обороны страны в военное время
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Министерство обороны Украины существенно расширило перечень специальностей и профессий, после получения которых женщины становятся на учет военнообязанных.

Перечень утвержден приказом Минобороны №313 от 11 октября 2021 года, который вступил в силу 17 декабря. Документ опубликован на правовом портале Украины.

В частности, речь идет о журналистах, операторах, пиарщиках, издателях, библиотекарях, переводчиках, медиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.

"Бабель" отмечает, что встать на военный учет – обязанность, а не право украинских женщин.

На учет военнообязанных будут ставить женщин, которые имеют соответствующую специальность, а также пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

Таких женщин могут привлекать в ряды ВСУ или для работы по обеспечению обороны страны в военное время. При этом в мирное время они могут вступать в армию только добровольно по контракту, сообщает BBC News.

Работодатель должен проконтролировать, чтобы на воинский учет стали все работающие женщины, специальность которых есть в перечне, а также проверять наличие таких документов у новых работников.

Нарушения норм будут караться штрафами от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Замминистра обороны Наталья Воронкова рассказала в эфире "Громадського радіо", что Минобороны до конца года разработает алгоритм постановки женщин на воинский учет. Он будет на сайте военкоматов, подчеркнула Воронкова.

По ее словам, по возможности на учет можно будет стать в онлайн-режиме.

"Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали быструю процедуру, чтобы все вместе не пришли становиться на учет", – сказала замминистра обороны.

Контекст:

В апреле вступил в силу закон №1357-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета" от 30 марта 2021 года. В нем была норма о расширении перечня профессий.

Также согласно закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, должны стать на воинский учет. В октябре Минобороны создало перечень специальностей и профессий, а 17 декабря приказ вступил в силу.

По данным Минобороны Украины, 15% личного состава ВСУ (31 тыс.) состоит из военнослужащих-женщин. По словам президента Владимира Зеленского, с 2014 года количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в два раза.

Теги: Украина, Министерство обороны Украины, военкомат, оборона, Минобороны, закон, ВСУ, Наталья Воронкова, женщины
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