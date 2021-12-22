ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

ВАКС заочно арестовал экс-главу "ПриватБанка" Дубилета

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дубилет живет в Израиле, где получил гражданство, и занимается стартапами
Дубилет живет в Израиле, где получил гражданство, и занимается стартапами
Скриншот: ПриватБанк Україна / YouTube

Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал бывшего главу правления "ПриватБанка". Об этом 22 декабря в Facebook сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Следственный судья ВАКС полностью удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и избрал бывшему главе "ПриватБанка" меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение о его аресте вынесено без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода он находится в международном розыске", – отметили в посте.

В сообщении не назвали имя фигуранта. С 1997-го по 2016 год главой правления "ПриватБанка" был Александр Дубилет.

В НАБУ напомнили, что он является одним из пяти подозреваемых в деле о растрате денег "ПриватБанка". Дубилет фигурирует в двух эпизодах – о растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат и в аккредитивной схеме, из-за которой финансовое учреждение потеряло $314,9 млн.

"В целом по этим двум эпизодам речь идет о 8,3 млрд грн, выведенных через мошеннические схемы. Следствие отрабатывает и другие эпизоды и устанавливает остальных участников преступления", – заявили в НАБУ.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/3105429976369334

Дубилет в интервью Forbes от 29 ноября заявил, что не получал подозрений от НАБУ. По словам бывшего банкира, который находится в розыскной базе Министерства внутренних дел Украины как исчезнувший в марте 2021 года, он готов принимать участие в судебном процессе, но с марта следователи ему "не задали ни одного вопроса".

Дубилет живет в Израиле, где получил гражданство, и занимается стартапами.

Контекст:

По данным следствия, в 2016 году Дубилет, экс-замглавы правления "ПриватБанка" Людмила Шмальченко и экс-руководитель департамента межбанковских операций Надежда Конопкина организовали схему вывода из банка $314,9 млн (8,2 млрд грн по тогдашнему курсу Национального банка Украины).

23 февраля 2021 года детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам банка о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, Александре Дубилете и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.

15 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения по эпизоду о растрате 8,2 млрд грн.

И.о. главы САП Максим Грищук говорил, что Дубилет скрывается от следствия, 29 марта и.о. главы САП сообщил, что экс-главу "ПриватБанка" объявили в розыск в Украине, а позднее было обращение с просьбой о международном розыске в Интерпол.

Дубилет утверждал, что не скрывается от следствия. Он сообщал, что живет в Израиле и не может выехать в Украину.

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Теги: Украина, Израиль, арест, ПриватБанк, следствие, НАБУ, финансы, САП, Александр Дубилет, Высший антикоррупционный суд Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
39-летняя Седокова показала свое фото в купальнике, которое стояло у ее молодого мужа на заставке телефона
39-летняя Седокова показала свое фото в купальнике, которое стояло у ее молодого мужа на заставке телефона
  "Я опоздун". Елена Кравец рассказала, как Зеленский реагировал на ее постоянные опоздания
  "Я опоздун". Елена Кравец рассказала, как Зеленский реагировал на ее постоянные опоздания
В сети заметили, что принцесса Швеции Мадлен скопировала наряд Кейт Миддлтон трехлетней давности
В сети заметили, что принцесса Швеции Мадлен скопировала наряд Кейт Миддлтон трехлетней давности
  Общественное вещание изменило правила проведения нацотбора на "Евровидение 2022"
  Общественное вещание изменило правила проведения нацотбора на "Евровидение 2022"
  Иван Дорн рассказал, за сколько покупает песни у молодых авторов
  Иван Дорн рассказал, за сколько покупает песни у молодых авторов
"Какая красивая". Ризатдинова в крошечном топе похвасталась вертикальным шпагатом
"Какая красивая". Ризатдинова в крошечном топе похвасталась вертикальным шпагатом
"Кисуля такая", "Эти ноги". Экс-возлюбленная Хлывнюка модель Гоций станцевала перед камерой в купальнике
"Кисуля такая", "Эти ноги". Экс-возлюбленная Хлывнюка модель Гоций станцевала перед камерой в купальнике
"Как похожи!", "Как одно целое". Блогер Пустовит показала своего нового возлюбленного
"Как похожи!", "Как одно целое". Блогер Пустовит показала своего нового возлюбленного
"Вторая свадьба?", "Венчание?". Ребрик в белом пеньюаре озадачила сеть загадочным постом
"Вторая свадьба?", "Венчание?". Ребрик в белом пеньюаре озадачила сеть загадочным постом
68-летний Макаревич и его 37-летняя жена ждут ребенка – СМИ
68-летний Макаревич и его 37-летняя жена ждут ребенка – СМИ
"Этот день для меня особенный". Саливанчук по случаю своего "второго дня рождения" показала фигуру в откровенном декольте
"Этот день для меня особенный". Саливанчук по случаю своего "второго дня рождения" показала фигуру в откровенном декольте
  "Больно и мне, и ей". Актриса из "Квартала 95" Кравец рассказала о старшей дочери, которую оставила в детстве ради карьеры в Киеве
  "Больно и мне, и ей". Актриса из "Квартала 95" Кравец рассказала о старшей дочери, которую оставила в детстве ради карьеры в Киеве
"Курица на гриле", "Неужели кому-то нравятся эти клешни?" Волочкова рассмешила сеть своим номером в клетке
"Курица на гриле", "Неужели кому-то нравятся эти клешни?" Волочкова рассмешила сеть своим номером в клетке
"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь
"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь
"Ваня приглашает одну давалку за другой", "Зачастили". После Кабаевой на шоу к Урганту пришла жена Пескова в пижаме
"Ваня приглашает одну давалку за другой", "Зачастили". После Кабаевой на шоу к Урганту пришла жена Пескова в пижаме
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (461770)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (185162)
3
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (99844)
4
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (77402)
5
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (54661)
6
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (49996)
7
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (46251)
8
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов (46194)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS