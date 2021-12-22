ВАКС заочно арестовал экс-главу "ПриватБанка" Дубилета

Дубилет живет в Израиле, где получил гражданство, и занимается стартапами Скриншот: ПриватБанк Україна / YouTube

"Следственный судья ВАКС полностью удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и избрал бывшему главе "ПриватБанка" меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение о его аресте вынесено без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода он находится в международном розыске", – отметили в посте.

В сообщении не назвали имя фигуранта. С 1997-го по 2016 год главой правления "ПриватБанка" был Александр Дубилет.

В НАБУ напомнили, что он является одним из пяти подозреваемых в деле о растрате денег "ПриватБанка". Дубилет фигурирует в двух эпизодах – о растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат и в аккредитивной схеме, из-за которой финансовое учреждение потеряло $314,9 млн.

"В целом по этим двум эпизодам речь идет о 8,3 млрд грн, выведенных через мошеннические схемы. Следствие отрабатывает и другие эпизоды и устанавливает остальных участников преступления", – заявили в НАБУ.

Дубилет в интервью Forbes от 29 ноября заявил, что не получал подозрений от НАБУ. По словам бывшего банкира, который находится в розыскной базе Министерства внутренних дел Украины как исчезнувший в марте 2021 года, он готов принимать участие в судебном процессе, но с марта следователи ему "не задали ни одного вопроса".

Дубилет живет в Израиле, где получил гражданство, и занимается стартапами.