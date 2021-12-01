Экс-глава "ПриватБанка" Дубилет заявил, что живет в Израиле и не получал подозрений от НАБУ

Дубилет утверждает, что не был в Украине с 2020 года Скриншот: 9-channel.com / YouTube

По словам бывшего банкира, который находится в розыскной базе Министерства внутренних дел Украины как исчезнувший в марте 2021 года, он готов принимать участие в судебном процессе, но с марта следователи ему "не задали ни одного вопроса".

Дубилет утверждает, что написал правоохранителям столько писем, сколько "за всю жизнь не написал своей супруге".

Экс-глава "ПриватБанка" считает, что устроившие национализацию банка (Дубилет называет ее незаконной) не заинтересованы, чтобы он давал показания.

Он рассказал, что живет в Израиле, где получил гражданство, и занимается стартапами.

Дубилет утверждает, что в Украине последний раз был в 2020 году.