Экс-глава "ПриватБанка" Дубилет заявил, что живет в Израиле и не получал подозрений от НАБУ

По словам бывшего банкира, который находится в розыскной базе Министерства внутренних дел Украины как исчезнувший в марте 2021 года, он готов принимать участие в судебном процессе, но с марта следователи ему "не задали ни одного вопроса".
Дубилет утверждает, что написал правоохранителям столько писем, сколько "за всю жизнь не написал своей супруге".
Экс-глава "ПриватБанка" считает, что устроившие национализацию банка (Дубилет называет ее незаконной) не заинтересованы, чтобы он давал показания.
Он рассказал, что живет в Израиле, где получил гражданство, и занимается стартапами.
Дубилет утверждает, что в Украине последний раз был в 2020 году.
По данным следствия, в 2016 году Дубилет, экс-замглавы правления "ПриватБанка" Людмила Шмальченко и экс-руководитель департамента межбанковских операций Надежда Конопкина организовали схему вывода из банка $314,9 млн (8,2 млрд грн по тогдашнему курсу Национального банка Украины).
23 февраля 2021 года детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам банка о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, Александре Дубилете и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.
15 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения по эпизоду о растрате 8,2 млрд грн.
И.о. главы САП Максим Грищук говорил, что Дубилет скрывается от следствия, 29 марта и.о. главы САП сообщил, что экс-главу "ПриватБанка" объявили в розыск в Украине, а позднее было обращение с просьбой о международном розыске в Интерпол.
Дубилет утверждал, что не скрывается от следствия. Он сообщал, что живет в Израиле и не может выехать в Украину.
"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.