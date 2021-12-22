Грызлова назначат послом России в Беларуси – СМИ

По данным источника издания, комитет российской Госдумы по делам СНГ одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла. Информацию о назначении подтвердил "РИА Новости" первый заместитель главы комитета Константин Затулин.

Первое время Грызлов будет совмещать работу в посольстве и в ТКГ, сообщает "Коммерсантъ". "Интерфакс" со ссылкой на источник в Госдуме РФ проинформировал, что Грызлов может приступить к исполнению новых обязанностей до наступления 2022 года.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин назначил Грызлова представителем РФ в трехсторонней контактной группе в декабре 2015 года. Грызлов с 2002 года – председатель высшего совета партии "Единая Россия". Также он занимал должность министра внутренних дел РФ (с 2001-го по 2003 год) и главы российской Госдумы (с 2003-го по 2011 год).

Трехсторонняя контактная группа начала работу летом 2014 года. В ее рамках действуют четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.