Франция и Германия призвали соблюдать режим прекращения огня на Донбассе

"Мы призываем стороны соблюдать режим прекращения огня и продолжить обсуждение дальнейших шагов в гуманитарной сфере, включая открытие пропускных пунктов и обмен задержанными, наряду с остальными выводами Парижского саммита 2019 года", – заявили в МИД Франции и Германии.

ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня 22 декабря.

23 декабря, несмотря на договоренности, российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушили режим тишины.