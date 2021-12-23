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В 2021 году в результате боевых действий на Донбассе погибли 65 украинских военных – Генштаб ВСУ

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В 2021 году на Донбассе 263 украинских военных получили ранения
В 2021 году на Донбассе 263 украинских военных получили ранения
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В 2021 году в результате боевых действий на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих. Об этом в ответ на запрос "Новинарні" сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

263 украинских военных в этом году получили ранения.

"В 2021 году погибло (умерло) во время боевой обстановки – 65 человек; получили ранения (повреждения) во время боевой обстановки – 263 человека", – говорится в ответе Генштаба.

По сравнению с 2020-м погибших в результате боевых действий в этом году на 15 больше, раненых – на 75 меньше.

"В 2020 году погибло (умерло) во время боевой обстановки – 50 человек; получили ранения (повреждения) во время боевой обстановки – 338 человек", – говорится в сообщении.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

22 декабря 2021 года трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, военные, боевики, раненые, ВСУ, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе
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