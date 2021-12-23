В 2021 году в результате боевых действий на Донбассе погибли 65 украинских военных – Генштаб ВСУ

В 2021 году на Донбассе 263 украинских военных получили ранения Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

263 украинских военных в этом году получили ранения.

"В 2021 году погибло (умерло) во время боевой обстановки – 65 человек; получили ранения (повреждения) во время боевой обстановки – 263 человека", – говорится в ответе Генштаба.

По сравнению с 2020-м погибших в результате боевых действий в этом году на 15 больше, раненых – на 75 меньше.

"В 2020 году погибло (умерло) во время боевой обстановки – 50 человек; получили ранения (повреждения) во время боевой обстановки – 338 человек", – говорится в сообщении.