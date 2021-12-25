В России опубликовали 10 пунктов, которые Украина предложила РФ для мира на Донбассе

Отмечается, что документ под названием "Необходимые шаги для разблокирования работы трехсторонней контактной группы (ТКГ), нормандского формата, выполнения Минских соглашений и общих согласованных итогов Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года" появился накануне заседания ТКГ по урегулированию конфликта на востоке Украины 8 декабря.

В 10 шагов, которые предложил Киев, вошли:

Украина на заседании ТКГ 8–9 декабря предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00.00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года;

Украина на заседании ТКГ 8–9 декабря предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ "Золотое" в Донецкой области и "Счастье" в Луганской области), а также для повторного открытия всех уже существующих КПВВ. Кроме того, Украина готова продлить режим работы КПВВ в преддверии праздников;

Украина на заседании ТКГ 8–9 декабря предоставит списки удерживаемых лиц на освобождение или обмен, чтобы провести обмен до конца 2021 года. Подчеркивается, что Украина будет готова завершить процессуальную очистку в отношении установленных лиц, которые захотели быть перемещены в ОРДЛО или РФ;

параллельно с первыми тремя шагами Украина готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера";

на заседании ТКГ 8–9 декабря Украина поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата;

телефонный разговор между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным относительно поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года, заявления двух президентов по итогам телефонного разговора о деэскалации вокруг украинских границ, содействия проведению "новогоднего/рождественского" взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц, определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года;

подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи Зеленского и Путина;

проведение встречи президентов РФ и Украины;

проведение саммита лидеров "Нормандской четверки";

согласование в рамках ТКГ законов с последующим внесением их в Верховную Раду Украины: об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера", об амнистии, о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО), о специальной (свободной) экономической зоне, об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.

Зеленский говорил 21 декабря, что договориться о реализации трех инициатив можно было бы до праздников. В частности – о режиме прекращения огня, КПВВ и обмене заложниками.

22 декабря ТКГ по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. В украинской делегации ТКГ заявили, что увидели готовность "другой стороны" к деэскалации на Донбассе.

Несмотря на договоренности о возвращении к соблюдению режима прекращения огня, российско-оккупационные войска на Донбассе 23 декабря трижды нарушили режим тишины.