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Ермак рассказал, когда состоится разговор Зеленского с Путиным

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Зеленский много раз говорил, что готов к встрече с Путиным, отметил Ермак (на фото)
Зеленский много раз говорил, что готов к встрече с Путиным, отметил Ермак (на фото)
Фото: EPA

Украина постоянно ведет переговоры с РФ по урегулированию конфликта на Донбассе в различных форматах, в Киеве также готовы к разговору на уровне глав государств. Об этом в интервью "Фокусу", опубликованном 24 декабря, сообщил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Президент [Владимир Зеленский] много раз говорил, что готов к такой встрече [с президентом РФ Владимиром Путиным]. Когда и где она состоится, вопрос открыт… Как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать, и будет предмет для разговора, он состоится", – сказал Ермак.

По его словам, главной мотивацией этой встречи должны быть "прекращение войны, стремление к миру".

"Как сказал президент Украины в своем послании в парламенте, чтобы сегодня решить эту главную проблему для всей страны, нужно напрямую говорить с Россией и ее руководителем", – отметил Ермак.

Глава ОПУ рассказал, что в этом году была "всего одна попытка" Зеленского установить контакт с Путиным, но разговор в итоге не состоялся.

"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить", – подчеркнул Ермак.

Контекст:

Зеленский за время своей каденции встречался с Путиным только раз – в декабре 2019 года в Париже в рамках саммита лидеров "Нормандской четверки".

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

21 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

В настоящее время организация прямых переговоров Зеленского и Путина не ведется, говорил 14 декабря Кулеба. "Такие переговоры были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе", – подчеркнул министр.

Зеленский, комментируя возможность переговоров с президентом РФ, заявил 21 декабря, что "Путин для меня – не бог, чтобы в него верить или нет".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Донбасс, переговоры, Владимир Зеленский, конфликт, президент, интервью, Офис президента Украины, Андрей Ермак, встреча
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