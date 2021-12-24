Ермак рассказал, когда состоится разговор Зеленского с Путиным

Зеленский много раз говорил, что готов к встрече с Путиным, отметил Ермак (на фото) Фото: EPA

"Президент [Владимир Зеленский] много раз говорил, что готов к такой встрече [с президентом РФ Владимиром Путиным]. Когда и где она состоится, вопрос открыт… Как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать, и будет предмет для разговора, он состоится", – сказал Ермак.

По его словам, главной мотивацией этой встречи должны быть "прекращение войны, стремление к миру".

"Как сказал президент Украины в своем послании в парламенте, чтобы сегодня решить эту главную проблему для всей страны, нужно напрямую говорить с Россией и ее руководителем", – отметил Ермак.

Глава ОПУ рассказал, что в этом году была "всего одна попытка" Зеленского установить контакт с Путиным, но разговор в итоге не состоялся.

"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить", – подчеркнул Ермак.