Россия не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через территорию Украины – "Нафтогаз"

Украина обсуждает продолжение транзита газа после 2024 года с США и Германией, отметил Витренко Фото: Нафтогаз / Facebook

По его словам, с Россией "нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров".

Витренко рассказал, что Украина обсуждает продолжение транзита газа после 2024 года с США и Германией, однако РФ не хочет вступать в переговоры.

По мнению Витренко, если контракт между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" не будет продлен, то использование газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", которые идут напрямую в ФРГ, усилит контроль РФ над поставками газа в Европу.

Это сделает Евросоюз более уязвимым для политически мотивированных перебоев в поставках и скачках цены на газ, резюмировал глава НАК.

Президент Владимир Зеленский говорил 26 ноября, что кроме продления контракта, Украина готова увеличить транзит газа из РФ, но Россия на это не пошла.

22 октября 2021 года агентство Bloomberg писало, что Зеленский предложил России скидку в размере 50% на транзит газа в Европу, чтобы облегчить газовый кризис в регионе.