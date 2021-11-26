Зеленский: Мы за продолжение транзита российского газа

Зеленский о продлении транзита: Мы готовы, но Россия на это не пошла Фото: President Of Ukraine / Flickr

"У нас контракт до 2024 года. Мы за продолжение транзита нашего газа. Мы даже сказали, что давайте, кроме контракта, мы готовы увеличить транзит. Это позволяют наши мощности. Мы сказали: давайте снижать себестоимость транзита, будет меньше каких-либо других потоков. (…) Я считаю, это у нас был удачный шаг", – сказал глава государства.

"Мы готовы, но Россия на это не пошла. Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы на продление контракта о транзите. Но, кроме этих заявлений, ничего не видел. Предметных встреч между нашими людьми, НАК ["Нафтогаз"] например, и "Газпромом" не было", – сказал Зеленский.

22 октября 2021 года агентство Bloomberg писало, что Зеленский предложил России скидку в размере 50% на транзит газа в Европу, чтобы облегчить газовый кризис в регионе.