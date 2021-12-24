Боевики на Донбассе за сутки трижды открывали огонь

В направлении Шумов Донецкой области оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 Луганской области боевики стреляли из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала суток 24 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

В октябре 2021 года в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.