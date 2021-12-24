ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе за сутки трижды открывали огонь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил 23 24 декабря нет
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил 23–24 декабря нет
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 23 декабря, боевики зафиксировали три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В направлении Шумов Донецкой области оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 Луганской области боевики стреляли из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала суток 24 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1263824130776867

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

В октябре 2021 года в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Золотое, ВСУ, обстрелы, Шумы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Позор", "Обидно и недостойно изображать украинцев такими". В сети разгорелся скандал из-за образа украинки-клептоманки в популярном сериале
"Позор", "Обидно и недостойно изображать украинцев такими". В сети разгорелся скандал из-за образа украинки-клептоманки в популярном сериале
"Какие кайфовые-е-е", "Люблю". Муж Седоковой показал, как она его "оседлала" и поцеловала
"Какие кайфовые-е-е", "Люблю". Муж Седоковой показал, как она его "оседлала" и поцеловала
"Надо же бабки зарабатывать". Маша Распутина перепела песню Верки Сердючки, ее попросили этого не делать
"Надо же бабки зарабатывать". Маша Распутина перепела песню Верки Сердючки, ее попросили этого не делать
"Блин, Клавка, ты любовь всей моей жизни". 51-летняя Шиффер снялась полуобнаженной перед камином
"Блин, Клавка, ты любовь всей моей жизни". 51-летняя Шиффер снялась полуобнаженной перед камином
"Ее что, из могилы откопали?" Асмус показала свое новое фото, которое напугало пользователей сети
"Ее что, из могилы откопали?" Асмус показала свое новое фото, которое напугало пользователей сети
"Зачем так кривляться?", "Похожа на Ани Лорак". Настя Каменских эротично подвигалась на камеру. Видео
"Зачем так кривляться?", "Похожа на Ани Лорак". Настя Каменских эротично подвигалась на камеру. Видео
"Срамота", "Классная телочка!" Леся Никитюк засветила ягодицы на камеру
"Срамота", "Классная телочка!" Леся Никитюк засветила ягодицы на камеру
  "Восхитительный десерт". Шоколадно-банановый торт без муки и без духовки. Рецепт
  "Восхитительный десерт". Шоколадно-банановый торт без муки и без духовки. Рецепт
"Гарри и Меган рожают прекрасных детей". В сети обсуждают первое фото единственной правнучки Елизаветы II, которая родилась в США
"Гарри и Меган рожают прекрасных детей". В сети обсуждают первое фото единственной правнучки Елизаветы II, которая родилась в США
"Бац и сюрприз", "Без Тины шоу не будет". Обвинившая "Голос країни" в интригах и хайпе Тина Кароль вернулась на проект
"Бац – и сюрприз", "Без Тины шоу не будет". Обвинившая "Голос країни" в интригах и хайпе Тина Кароль вернулась на проект
Как 43-летняя Ани Лорак с огромным декольте выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
Как 43-летняя Ани Лорак с огромным декольте выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
  "К этому никогда не привыкаешь, никогда". Елена Кравец рассказала о дважды сорвавшейся беременности
  "К этому никогда не привыкаешь, никогда". Елена Кравец рассказала о дважды сорвавшейся беременности
"Самая красивая". 59-летняя звезда сериала "Просто Мария" Виктория Руффо крупным планом показала лицо
"Самая красивая". 59-летняя звезда сериала "Просто Мария" Виктория Руффо крупным планом показала лицо
Пострадавшая при пожаре в своей квартире певица Хлебникова перенесла операцию по пересадке кожи – СМИ
Пострадавшая при пожаре в своей квартире певица Хлебникова перенесла операцию по пересадке кожи – СМИ
Влад Яма ушел из проекта "Твій день" на "1+1"
Влад Яма ушел из проекта "Твій день" на "1+1"
  "Если ты меня слышишь, прости, пожалуйста". Иван Дорн признался в воровстве
  "Если ты меня слышишь, прости, пожалуйста". Иван Дорн признался в воровстве
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов (95480)
2
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (84924)
3
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (68028)
4
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани (63044)
5
"Коленки желательно свести вместе", "Фу, гадость какая". Босая Волочкова снялась на полу в балетной пачке (53713)
6
"Вова нашел себе нормальную работу". Актриса "Квартал 95" Кравец рассказала, когда в последний раз виделась со своим кумом Зеленским (49795)
7
"Секс. Вот истинное наслаждение". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в сети вызвала фурор платьем на тонких бретелях (41820)
8
"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь (37332)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS