"Там аншлаг". РФ на фоне напряженности с Западом перебрасывает в ОРДЛО наемников – СМИ

Вербовщики "собирают всех, у кого есть боевой опыт", сообщил Reuters один из наемников Фото: EPA

Об этом 23 декабря пишет Reuters со ссылкой на источники.

Трое из четырех собеседников агентства рассказали, что им предлагали поехать на Донбасс вербовщики наемников. При этом они не раскрывали, кого представляют.

Как отметил один из двух источников Reuters, согласившихся отправиться на Донбасс, – "там аншлаг". По его словам, вербовщики "собирают всех, у кого есть боевой опыт".

Наемник, который ранее воевал в Украине и Сирии, подчеркнул, что планировал объединиться с другими военными на российской стороне границы, возле ОРДЛО.

Россия перебросила десятки тысяч регулярных войск к границам Украины, после чего потребовала от Запада срочных гарантий безопасности якобы для предотвращения использования Украины и других соседних стран для нападения на нее.