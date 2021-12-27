Лавров заявил, что переговоры США и РФ по "гарантиям безопасности" состоятся после новогодних праздников, сразу после этого – заседание совета Россия – НАТО

"Главное – это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат всех этих дипломатических усилий. Результат причем в какой-то определенный промежуток времени, мы никаких ультиматумов не выдвигаем, но бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять начнет что-то двусмысленно обещать, а потом обязательно обманет... И в этой связи США – конечно, главный наш переговорщик. И именно с США мы будем проводить основную работу переговоров, которые состоятся сразу по завершении новогодних каникул", – заявил он.

По словам Лаврова, в НАТО "устами генерального секретаря Йенса Столтенберга с подачи США" предложили сразу после этого – "буквально через день" – провести заседание Совета Россия – НАТО. По информации СМИ, Столтенберг принял решение о созыве Совета Россия – НАТО 12 января.

"Организационная структура [переговоров РФ с НАТО и США] отражает те проекты, которые мы внесли, которые мы представили на рассмотрение и американцам и натовцам. Имеется в виду договор о гарантиях безопасности (российско-американский договор) и соглашение Россия – НАТО об ограничении рисков и угроз на европейском театре, надеюсь, не военных действий. Там предельно конкретные предложения. Вы видели эти документы – о том, как вы видим наименее опасную или, так скажем, мене опасную, чем сейчас, конфигурацию вооруженных сил на стороне НАТО и на стороне РФ и наших союзников", – добавил он.

Ранее Столтенберг предлагал провести заседание Совета Россия – НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить наращивание РФ своих войск возле границы Украины, но даты не называл.