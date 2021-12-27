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Лавров заявил, что переговоры США и РФ по "гарантиям безопасности" состоятся после новогодних праздников, сразу после этого – заседание совета Россия – НАТО

Лавров заговорил о "европейском театре, надеюсь, не военных действий"
Лавров заговорил о "европейском театре, надеюсь, не военных действий"
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, которое вышло на канале "Соловьев Live" 27 декабря, анонсировал переговоры США и России по "гарантиям безопасности".

"Главное – это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат всех этих дипломатических усилий. Результат причем в какой-то определенный промежуток времени, мы никаких ультиматумов не выдвигаем, но бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять начнет что-то двусмысленно обещать, а потом обязательно обманет... И в этой связи США – конечно, главный наш переговорщик. И именно с США мы будем проводить основную работу переговоров, которые состоятся сразу по завершении новогодних каникул", – заявил он.

По словам Лаврова, в НАТО "устами генерального секретаря Йенса Столтенберга с подачи США" предложили сразу после этого – "буквально через день" – провести заседание Совета Россия – НАТО. По информации СМИ, Столтенберг принял решение о созыве Совета Россия – НАТО 12 января.

"Организационная структура [переговоров РФ с НАТО и США] отражает те проекты, которые мы внесли, которые мы представили на рассмотрение и американцам и натовцам. Имеется в виду договор о гарантиях безопасности (российско-американский договор) и соглашение Россия – НАТО об ограничении рисков и угроз на европейском театре, надеюсь, не военных действий. Там предельно конкретные предложения. Вы видели эти документы – о том, как вы видим наименее опасную или, так скажем, мене опасную, чем сейчас, конфигурацию вооруженных сил на стороне НАТО и на стороне РФ и наших союзников", – добавил он.

Ранее Столтенберг предлагал провести заседание Совета Россия – НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить наращивание РФ своих войск возле границы Украины, но даты не называл.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. 17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

По мнению Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. Столтенберг также говорил в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном 18 декабря, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с РФ по принятию в Альянс Украины и не будет обсуждать "зоны влияния".

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, США, НАТО, Сергей Лавров, переговоры, праздники, ультиматум
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