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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лавров заявил, что Франция и Германия должны "заставить" Украину выполнить Минские соглашения

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Лавров заявил, что Франция и Германия "грозятся на пустом месте"
Лавров заявил, что Франция и Германия "грозятся на пустом месте"
Фото: EPA

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что страны Запада должны "заставить" Украину выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу RT 22 декабря.

"Думаю, что вместо того, чтобы грозиться на пустом месте, лучше бы наши европейские коллеги занялись своими прямыми обязанностями. Франция в данном случае вместе с Германией, конечно же, должна заставить Киев выполнять Минские договоренности и не отвлекать внимание, как она это пытается сделать, используя в качестве дымового завеса обвинения в адрес России в том, что мы нагнетаем эскалацию и вот-вот завоюем то ли весь Донбасс, то ли часть Донбасса, то ли всю Украину", – сказал Лавров.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. 

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Теги: Россия, Украина, Сергей Лавров, МИД России, Минские соглашения, российская агрессия, война в Украине
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