Рахманин считает, что Зеленский пытается уйти от ответственности за выполнение Минских соглашений

В опубликованном 10 декабря интервью телеканалу "1+1" Зеленский сказал, что не исключает "референдума относительно Донбасса в целом". "Это может быть в целом относительно прекращения войны", – объяснял глава государства.

"Я думаю, что оговорка Зеленского о возможности референдума связана с тем, что ему или намекают, или прямым текстом говорят (я этого не знаю и не могу знать) выполнять Минские соглашения. Частично или полностью в том или ином виде. А он к этому не готов. Он наконец-то уже понял, к каким реальным губительным последствиям это может привести", – прокомментировал Рахманин.

Нардеп считает, что президент "не желает этого делать".

"Для этого он выбирает референдум как способ избежать ответственности. Условно говоря, если народ Украины на референдуме скажет: "Хорошо, делай это", он всегда сможет сказать: "Это воля народа". Если народ (а социологические опросы показывают, что украинцы за мир, но не любой ценой, и отношение к Минским договоренностям у них достаточно критическое) скажет: "Нет", у него будет формальная возможность сказать: "Понимаете, я бы и хотел, но народ – против". То есть мне кажется, что таким образом он хочет избежать ответственности", – объяснил Рахманин.

По его словам, намерение у Зеленского, "как и все это время, – избегать возможности выполнять Минские соглашения, пока есть такая возможность".

"Насколько ему это удастся, время покажет", – подчеркнул нардеп.