"Готовит прикрытие для провокаций". В МИД Украины отреагировали на заявления России о химоружии на Донбассе

"Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины, которые прозвучали во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелы жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации", ­– заявил Николенко.

Он добавил, что "Россия продолжает создавать информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций ее войск на украинской территории".

МИД Украины призвало руководство России прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов, вместо этого вернуться в конструктивное русло и разрешать конфликт политико-дипломатическими методами. Сначала Россия должна начать выполнять Минские соглашения и договоренности "Нормандской четверки", прекратить вооруженную агрессию против Украины и отказаться от логики конфронтации.