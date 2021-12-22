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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Готовит прикрытие для провокаций". В МИД Украины отреагировали на заявления России о химоружии на Донбассе

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МИД Украины призвало Россию начать выполнять Минские соглашения и договоренности "Нормандской четверки"
МИД Украины призвало Россию начать выполнять Минские соглашения и договоренности "Нормандской четверки"
Фото: depositphotos.com

Россия готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины. Так 22 декабря пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал "Украинской правде" заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что американские военные якобы готовят на Донбассе провокации с применением химического оружия.

"Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины, которые прозвучали во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелы жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации", ­– заявил Николенко.

Он добавил, что "Россия продолжает создавать информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций ее войск на украинской территории".

МИД Украины призвало руководство России прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов, вместо этого вернуться в конструктивное русло и разрешать конфликт политико-дипломатическими методами. Сначала Россия должна начать выполнять Минские соглашения и договоренности "Нормандской четверки", прекратить вооруженную агрессию против Украины и отказаться от логики конфронтации.  

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу 21 декабря заявил о якобы присутствии на востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.

Теги: Россия, США, Украина, МИД, оружие, МИД Украины, химическое оружие, Донбасс, Сергей Шойгу, провокации, Минские соглашения, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Олег Николенко
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