Дуда о России: Когда одно великое государство озвучивает ультиматум, в результате начинается война

Дуда уверен, что НАТО не следует соглашаться на ультиматумы России Фото: president.gov.ua

"Если посмотреть на историческую перспективу, то мы можем изучить важные уроки. И если посмотреть, то в такой ситуации, когда одно великое государство озвучивает ультиматум, и если на него соглашаются, то после этого идет серьезная военная агрессия и в результате начинается война", – заявил Дуда.

Президент Польши считает, что президент России Владимир Путин находится в ситуации, когда ему очень нужно продемонстрировать имперскую силу РФ. Или Путин решил, что НАТО переживает момент слабости, во время которого там согласятся на такой ультиматум.

Дуда уверен, что не следует соглашаться на такие ультиматумы.

"Может быть контрультиматум, который будет пытаться успокоить ту сторону, которая хочет показать свои имперские амбиции", – сказал польский лидер.