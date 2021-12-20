ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Дуда о России: Когда одно великое государство озвучивает ультиматум, в результате начинается война

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дуда уверен, что НАТО не следует соглашаться на ультиматумы России
Дуда уверен, что НАТО не следует соглашаться на ультиматумы России
Фото: president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал ультиматум России для НАТО, направленный против принятия Альянсом в свой состав Украины. Когда одно великое государство озвучивает ультиматум и на него соглашаются, в результате начинается война, заявил Дуда 20 декабря на брифинге с президентами Украины и Литвы.

"Если посмотреть на историческую перспективу, то мы можем изучить важные уроки. И если посмотреть, то в такой ситуации, когда одно великое государство озвучивает ультиматум, и если на него соглашаются, то после этого идет серьезная военная агрессия и в результате начинается война", – заявил Дуда.

Президент Польши считает, что президент России Владимир Путин находится в ситуации, когда ему очень нужно продемонстрировать имперскую силу РФ. Или Путин решил, что НАТО переживает момент слабости, во время которого там согласятся на такой ультиматум.

Дуда уверен, что не следует соглашаться на такие ультиматумы.

"Может быть контрультиматум, который будет пытаться успокоить ту сторону, которая хочет показать свои имперские амбиции", – сказал польский лидер.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону 15 декабря российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили в ответ на предложения России, что США обсуждают их с европейскими союзниками и партнерами.

Столтенберг сказал, что диалог Альянса с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина.

В МИД Украины подчеркнули, что "главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время являются вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях".

Столтенберг 19 декабря заявил, что против проведения конференции с РФ для обсуждения "раздела зон влияния".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Польша, война, вторжение, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна развела ноги перед камерой
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна развела ноги перед камерой
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
"Я призываю наслаждаться каждым мгновением". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в сексуальном корсете
"Я призываю наслаждаться каждым мгновением". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в сексуальном корсете
"Мой муж ушел из жизни три месяца назад". Хакамада рассказала, где и с кем встретит Новый год
"Мой муж ушел из жизни три месяца назад". Хакамада рассказала, где и с кем встретит Новый год
  Американец в знак протеста против масочного режима на борту самолета надел вместо маски стринги. Видео
  Американец в знак протеста против масочного режима на борту самолета надел вместо маски стринги. Видео
"Титьки норм". Глюк'oZa крупным планом показала голую грудь
"Титьки норм". Глюк'oZa крупным планом показала голую грудь
"Очень хочу девочку". Узелков ответил на вопрос о своем третьем отцовстве в новых отношениях
"Очень хочу девочку". Узелков ответил на вопрос о своем третьем отцовстве в новых отношениях
Мейхер крупным планом показала голое тело в прозрачном боди
Мейхер крупным планом показала голое тело в прозрачном боди
"Ты красотка и грудь у тебя красивая". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала пышный бюст
"Ты красотка и грудь у тебя красивая". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала пышный бюст
"Женщина-зажигалочка". Ребрик в прыжке показала растяжку и засветила промежность
"Женщина-зажигалочка". Ребрик в прыжке показала растяжку и засветила промежность
Сын Билык попросил у святого Николая Infiniti, а получил носки. Видео
Сын Билык попросил у святого Николая Infiniti, а получил носки. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте (90711)
2
"Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко (31385)
3
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом (18130)
4
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки (17121)
5
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (16721)
6
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (15786)
7
"Мама убьет меня". Сын Шварценеггера показал, что сделал со своими волосами (12144)
8
"Как дива", "Красавица". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила плечи и ноги в новогоднем секси-образе (11113)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS