В минобороны России заявили о подготовке провокаций с химоружием на Донбассе

"Продолжается военное освоение территории Украины странами НАТО. Усугубляют ситуацию поставки Соединенными Штатами Америки и их союзниками вертолетов, ударных беспилотных летательных аппаратов, ПТУРов (противотанковых управляемых ракет. – "ГОРДОН"). Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских частных военных компаний в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области", – сказал он.

Шойгу уверял, якобы американцы оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах и готовят украинские силы специальных операций к активным боевым действиям.

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента. Не снижается число обстрелов украинскими военнослужащими мирных кварталов Донбасса и позиций народной милиции "ЛНР" и "ДНР", провоцируя их на ответные действия", – заявил российский министр.

Шойгу также добавил, что НАТО перебрасывает войска на "восточный фланг", в том числе с территории США, и вовлекает в военную активность Украину, Молдову и Грузию.

"На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России, задействованных внеблоковых государств: Грузии, Молдавии и Украины. Стремление Североатлантического альянса вовлечь украинские вооруженные силы в свою военную деятельность несет угрозу безопасности, принимая во внимание попытки Киева силовым путем решить проблему Донбасса", – сказал Шойгу.