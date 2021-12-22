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В минобороны России заявили о подготовке провокаций с химоружием на Донбассе

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Шойгу уверяет якобы американцы на Донбассе "готовят украинские силы специальных операций к активным боевым действиям"
Шойгу уверяет якобы американцы на Донбассе "готовят украинские силы специальных операций к активным боевым действиям"
Фото: kremlin.ru

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу 21 декабря заявил о якобы присутствии на востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли туда химические компоненты и готовят провокацию. Соответствующее заявление он сделал на заседании коллегии минобороны России, расшифровка которого опубликована на сайте Кремля.

"Продолжается военное освоение территории Украины странами НАТО. Усугубляют ситуацию поставки Соединенными Штатами Америки и их союзниками вертолетов, ударных беспилотных летательных аппаратов, ПТУРов (противотанковых управляемых ракет. – "ГОРДОН"). Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских частных военных компаний в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области", – сказал он.

Шойгу уверял, якобы американцы оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах и готовят украинские силы специальных операций к активным боевым действиям.

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента. Не снижается число обстрелов украинскими военнослужащими мирных кварталов Донбасса и позиций народной милиции "ЛНР" и "ДНР", провоцируя их на ответные действия", – заявил российский министр.

Шойгу также добавил, что НАТО перебрасывает войска на "восточный фланг", в том числе с территории США, и вовлекает в военную активность Украину, Молдову и Грузию.

"На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России, задействованных внеблоковых государств: Грузии, Молдавии и Украины. Стремление Североатлантического альянса вовлечь украинские вооруженные силы в свою военную деятельность несет угрозу безопасности, принимая во внимание попытки Киева силовым путем решить проблему Донбасса", – сказал Шойгу.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Россия, НАТО, Красный Лиман, Авдеевка, война в Украине, минобороны РФ, война на Донбассе
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