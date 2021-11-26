Из России на Донбасс прибыла группа кадровых военнослужащих – украинская разведка

"Командование вооруженных сил России продолжает направлять кадровых российских офицеров и военнослужащих контрактной службы для выполнения задач в составе соединений и частей российских оккупационных войск. На этой неделе на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области прибыла очередная группа военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений", – говорится в сообщении.

Украинская разведка также отмечает, что оккупанты активизировали минирование местности, однако на минах взрываются их же боевики.

"Активизация применения противником разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов. Такие случаи российский пропагандистский аппарат пытается скрыть и использовать информацию о фактах гибели личного состава на минно-взрывных заграждениях для дискредитации Объединенных сил", – отмечают в разведке.