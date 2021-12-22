В Минобороны Украины опровергли заявления Шойгу о якобы подготовке провокаций с химоружием на Донбассе

"Это умышленная дезинформация. В Украине нет частных военных компаний, в том числе иностранных. Кроме тех, которые на временно оккупированных территориях Украины использует Российская Федерация. Также не соответствует действительности и другое утверждение о якобы "доставке резервов неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман". Единственная угроза миру и безопасности украинских граждан и территориям исходит от российских оккупационных войск, нарушающих режим прекращения огня, убивающих украинских граждан и блокирующих работу международной миссии", – говорится в заявлении.
В центре отметили, что война против Украины включает не только вооруженный, но и гибридный компонент – информационные операции.
"Российская Федерация ранее уже прибегала к подобной дезинформации. Стоит упомянуть фейки, распространенные в 2018 году о так называемых "синих бочках с якобы ядовитым веществом в Красногоровке". Вместе с тем, поскольку последняя дезинформация озвучена на высшем военно-политическом уровне, к ней следует отнестись со всей серьезностью – как к подготовке конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле. Вооруженные силы Украины уважают международное гуманитарное право, соблюдают Минские договоренности и держат оборону своих рубежей", – заявили в центре.
Шойгу 21 декабря заявил о якобы присутствии на востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.
В украинском МИД ответили, что таким образом Россия готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.
Спикер Госдепа США Нед Прайс, комментируя заявление Шойгу, призвал РФ прекратить использовать ложную и подстрекательскую риторику. Прайс подчеркнул, что вопреки заявлениям министра обороны России, ответственность за эскалацию напряженности несет Россия и ее ставленники, а не Украина или Соединенные Штаты.