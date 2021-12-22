Госдеп призвал Москву прекратить провокационную риторику после слов Шойгу о химоружии на Донбассе

Прайс подчеркнул, что вопреки заявлениям министра обороны России, ответственность за эскалацию напряженности несет Россия и ее ставленники, а не Украина или Соединенные Штаты.
"Мы призываем Россию прекратить использовать ложную подстрекательскую риторику и предпринять конструктивные шаги по снижению напряженности, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий", – добавил он.
We call on Russia to stop using false, inflammatory rhetoric and take meaningful steps to de-escalate tensions to provide a positive atmosphere for discussions.— Ned Price (@StateDeptSpox) December 22, 2021
Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу 21 декабря заявил о якобы присутствии на востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.
В украинском МИД ответили, что таким образом Россия готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.