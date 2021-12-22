Посольство США: Мы и дальше будем напоминать РФ о последствиях актов агрессии против Украины

"Несмотря на совершенно ложные заявления, например вчерашние заявления российского министра обороны [Сергея] Шойгу, мы продолжаем настаивать на дипломатии и деэскалации. При этом мы и дальше будем напоминать России о последствиях дальнейших актов агрессии против Украины", – заявили в дипмиссии.

Незважаючи на абсолютно неправдиві заяви, як-от вчорашні заяви російського міністра оборони Шойгу, ми продовжуємо наполягати на дипломатії та деескалації. При цьому ми й надалі будемо нагадувати Росії про наслідки подальших актів агресії проти України. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 22, 2021

Шойгу 21 декабря заявил о якобы присутствии на востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.

В украинском МИД ответили, что таким образом Россия готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.

Спикер Госдепа США Нед Прайс, комментируя заявление Шойгу, призвал РФ прекратить использовать ложную и подстрекательскую риторику. Прайс подчеркнул, что, вопреки заявлениям министра обороны России, ответственность за эскалацию напряженности несут Россия и ее ставленники, а не Украина или Соединенные Штаты.