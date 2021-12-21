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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе минируют территорию возле линии соприкосновения и устанавливают муляжи военной техники – украинская разведка

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По данным украинской разведки, для минирования местности боевики используют запрещенные международными конвенциями мины
По данным украинской разведки, для минирования местности боевики используют запрещенные международными конвенциями мины
Фото: depositphotos.com

Боевики на Донбассе минируют территорию возле линии соприкосновения. Об этом 21 декабря сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупанты продолжают минировать участки местности, приближенные к линии соприкосновения, с использованием запрещенных международными конвенциями (договорами) противопехотных мин типа ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН, что повышает угрозу местному гражданскому населению", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск в ОРДЛО активизировало также проведение инженерных работ по усовершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций.

"В частности, в районах дислокации передовых подразделений оборудуются ложные замаскированные позиции с учетом сезонных смен местности, устанавливаются дополнительные муляжи вооружения и военной техники для введения в заблуждение командования Объединенных сил и провоцирования открытия огня", – отметили в Минобороны.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По оценке украинской разведки, вблизи границы сосредоточено более 90 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Теги: Россия, Украина, оккупация, разведка, боевики, Минобороны, война на Донбассе, ОРДЛО
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