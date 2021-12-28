В Киеве зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон"

Штамм "Омикрон" более заразен, чем "Дельта", но легче переносится вакцинированными от коронавируса Фото: EPA

"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью [заразностью], чем штамм "Дельта", – написал он.

Поворозник, ссылаясь на медиков, добавил, что вакцинированные от COVID-19 пациенты, у которых диагностирован "Омикрон", болеют в легкой форме.