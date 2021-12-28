В Киеве зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон"

"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью [заразностью], чем штамм "Дельта", – написал он.
Поворозник, ссылаясь на медиков, добавил, что вакцинированные от COVID-19 пациенты, у которых диагностирован "Омикрон", болеют в легкой форме.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.
В Украине первый случай заражения штаммом "Омикрон" подтвердили в ночь на 18 декабря. Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская сообщила, что больной коронавирусной инфекцией украинец, который стал первым в стране, у которого обнаружили штамм "Омикрон", переболел COVID-19 в 2021 году.
В прогнозе Национальной академии наук Украины, опубликованном 21 декабря, сказано, что Украина может ощутить влияние штамма коронавируса "Омикрон" на эпидемическую динамику в начале января 2022 года.
По данным Минздрава Украины, в Киеве с начала пандемии по состоянию на 28 декабря зарегистрировано 328 тыс. случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в столице заболели 475 человек.