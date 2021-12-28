Во всех "красных" зонах Украины показатели в пределах нормы

В Волынской и Запорожской областях все показатели – уровень заболеваемости, коэффициент выявленных случаев, охват тестированием, уровень госпитализации, динамика госпитализации и загруженность коек с кислородом – остаются в норме.

Все остальные области находятся в "желтой" зоне.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.

По состоянию на 28 декабря, в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 95 тыс. украинцев.