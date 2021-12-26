В "красной" зоне карантина остаются Волынская и Запорожская области – Минздрав

Показатель уровня госпитализаций и загруженности коек с кислородом не превышен ни в одной области Фото: depositphotos.com

Все остальные регионы, а также столица отнесены к "желтому" уровню эпидопасности.

Показатель уровня госпитализаций не превышен ни в одной области. Кроме того, ни в одном регионе не превышены показатели загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19.

Фото: moz.gov.ua

Шесть областей перешли из "красной" зоны в "желтую" 23 декабря. Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил 24 декабря, что Волынская и Запорожская области также близки по показателям к переходу в "желтую" зону, а Херсонская область может приблизиться к "зеленому" уровню.