Волынская и Запорожская области в ближайшее время выйдут из "красной" зоны, Херсонская приближается к "зеленой" – Ляшко

Ляшко: Последние две области – Волынская и Запорожская – вышли по индикаторам из "красного" уровня эпидемической опасности Фото: EPA

"Мы видим, что последние две области – Волынская и Запорожская – вышли по индикаторам из "красного" уровня эпидемической опасности. Мы вчера от Минздрава направили соответствующее представление в Кабмин о созыве госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит вопрос, и потенциально мы в ближайшие дни можем вывести последние две области из "красного" уровня эпидемической опасности и в целом на территории страны будет "желтый" уровень", – сказал глава Минздрава.

Он также рассказал, что Херсонская область "показывает такую динамику, что может приблизиться к "зеленому" уровню".