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Волынская и Запорожская области в ближайшее время выйдут из "красной" зоны, Херсонская приближается к "зеленой" – Ляшко

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Ляшко: Последние две области Волынская и Запорожская вышли по индикаторам из "красного" уровня эпидемической опасности
Ляшко: Последние две области – Волынская и Запорожская – вышли по индикаторам из "красного" уровня эпидемической опасности
Фото: EPA

В ближайшее время Волынская и Запорожская области выйдут из "красного" уровня эпидемической опасности. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире канала "Рада" 24 декабря.

"Мы видим, что последние две области – Волынская и Запорожская – вышли по индикаторам из "красного" уровня эпидемической опасности. Мы вчера от Минздрава направили соответствующее представление в Кабмин о созыве госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит вопрос, и потенциально мы в ближайшие дни можем вывести последние две области из "красного" уровня эпидемической опасности и в целом на территории страны будет "желтый" уровень", – сказал глава Минздрава.

Он также рассказал, что Херсонская область "показывает такую динамику, что может приблизиться к "зеленому" уровню".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 24 декабря в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 94,4 тыс. человек.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 

Сейчас в "красной" зоне остаются только Волынская и Запорожская области, остальные регионы – в "желтой".

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснулись в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Волынская область, Херсонская область, Запорожская область, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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