ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В ближайшее время из "красной" зоны выйдут две последние области – Ляшко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ляшко: В Украине уже пять недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19
Ляшко: В Украине уже пять недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19
Фото: EPA

Волынская и Запорожская области могут выйти из "красной" зоны эпидемической опасности в ближайшее время. Об этом в комментарии "РБК-Украина", который был опубликован 23 декабря, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В Украине уже пять недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19. Министерство ежедневно анализирует признаки эпидемической опасности в регионах и по результатам наблюдаем стабилизацию ситуации в Волынской и Запорожской областях. Сейчас показатели позволяют нам вывести с "красного" уровня эпидемической опасности эти два региона", – сказал он.

По словам Ляшко, Министерство здравоохранения уже передало представление в Кабмин о созыве заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.

Министр добавил, что в двух вышеуказанных регионах 20–22 декабря наблюдается стабилизация коэффициента выявления случаев инфицирования – это последний показатель, который не соответствовал норме в этих областях.

"В Волынской области показатель выявления случаев инфицирования в течение указанного периода снизился с 22,3% до 18,1%, а в Запорожской области – с 23,4% до 18,9%. Также в этих регионах растет количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами на антиген, снижаются уровень госпитализаций, динамика уровня госпитализаций и загруженность коек с кислородом. В Волынской области за последние семь дней количество случаев уменьшилось на 32%, а в Запорожской области – на 19%", – сказал глава Минздрава.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 декабря в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 94,2 тыс. человек.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 

Сейчас в "красной" зоне остаются только Волынская и Запорожская области, остальные регионы – в "желтой".

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Волынская область, Запорожская область, карантин, Минздрав, Виктор Ляшко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ее что, из могилы откопали?" Асмус показала свое новое фото, которое напугало пользователей сети
"Ее что, из могилы откопали?" Асмус показала свое новое фото, которое напугало пользователей сети
"Зачем так кривляться?", "Похожа на Ани Лорак". Настя Каменских эротично подвигалась на камеру. Видео
"Зачем так кривляться?", "Похожа на Ани Лорак". Настя Каменских эротично подвигалась на камеру. Видео
"Срамота", "Классная телочка!" Леся Никитюк засветила ягодицы на камеру
"Срамота", "Классная телочка!" Леся Никитюк засветила ягодицы на камеру
  "Восхитительный десерт". Шоколадно-банановый торт без муки и без духовки. Рецепт
  "Восхитительный десерт". Шоколадно-банановый торт без муки и без духовки. Рецепт
"Гарри и Меган рожают прекрасных детей". В сети обсуждают первое фото единственной внучки Елизаветы II, которая родилась в США
"Гарри и Меган рожают прекрасных детей". В сети обсуждают первое фото единственной внучки Елизаветы II, которая родилась в США
"Бац и сюрприз", "Без Тины шоу не будет". Обвинившая "Голос країни" в интригах и хайпе Тина Кароль вернулась на проект
"Бац – и сюрприз", "Без Тины шоу не будет". Обвинившая "Голос країни" в интригах и хайпе Тина Кароль вернулась на проект
Как 43-летняя Ани Лорак с огромным декольте выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
Как 43-летняя Ани Лорак с огромным декольте выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
  "К этому никогда не привыкаешь, никогда". Елена Кравец рассказала о дважды сорвавшейся беременности
  "К этому никогда не привыкаешь, никогда". Елена Кравец рассказала о дважды сорвавшейся беременности
"Самая красивая". 59-летняя звезда сериала "Просто Мария" Виктория Руффо крупным планом показала лицо
"Самая красивая". 59-летняя звезда сериала "Просто Мария" Виктория Руффо крупным планом показала лицо
Пострадавшая при пожаре в своей квартире певица Хлебникова перенесла операцию по пересадке кожи – СМИ
Пострадавшая при пожаре в своей квартире певица Хлебникова перенесла операцию по пересадке кожи – СМИ
Влад Яма ушел из проекта "Твій день" на "1+1"
Влад Яма ушел из проекта "Твій день" на "1+1"
  "Если ты меня слышишь, прости, пожалуйста". Иван Дорн признался в воровстве
  "Если ты меня слышишь, прости, пожалуйста". Иван Дорн признался в воровстве
В сети показали постройневшую после развода с Цекало 37-летнюю сестру Брежневой
В сети показали постройневшую после развода с Цекало 37-летнюю сестру Брежневой
Принц Гарри и его жена Меган впервые показали шестимесячную дочь Лилибет. Фото
Принц Гарри и его жена Меган впервые показали шестимесячную дочь Лилибет. Фото
  "Я даже в компанию приходил и говорил: "Я картавый, просьба не обижать". Wellboy рассказал, почему отказался заниматься с логопедом
  "Я даже в компанию приходил и говорил: "Я картавый, просьба не обижать". Wellboy рассказал, почему отказался заниматься с логопедом
"Перебор", "Классная". Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова в кружевном белье показала ягодицы с нижнего ракурса
"Перебор", "Классная". Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова в кружевном белье показала ягодицы с нижнего ракурса
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем фляга свистнула", "А потом сидеть после нее?" 67-летняя Успенская появилась на публике в прозрачной накидке без трусов (92162)
2
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (83373)
3
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (67307)
4
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани (58848)
5
"Вова нашел себе нормальную работу". Актриса "Квартал 95" Кравец рассказала, когда в последний раз виделась со своим кумом Зеленским (47927)
6
"Коленки желательно свести вместе", "Фу, гадость какая". Босая Волочкова снялась на полу в балетной пачке (43472)
7
"Секс. Вот истинное наслаждение". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в сети вызвала фурор платьем на тонких бретелях (41340)
8
"Какие шикарные мячики". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голую грудь (36584)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS