В ближайшее время из "красной" зоны выйдут две последние области – Ляшко

Ляшко: В Украине уже пять недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19 Фото: EPA

"В Украине уже пять недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19. Министерство ежедневно анализирует признаки эпидемической опасности в регионах и по результатам наблюдаем стабилизацию ситуации в Волынской и Запорожской областях. Сейчас показатели позволяют нам вывести с "красного" уровня эпидемической опасности эти два региона", – сказал он.

По словам Ляшко, Министерство здравоохранения уже передало представление в Кабмин о созыве заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.

Министр добавил, что в двух вышеуказанных регионах 20–22 декабря наблюдается стабилизация коэффициента выявления случаев инфицирования – это последний показатель, который не соответствовал норме в этих областях.

"В Волынской области показатель выявления случаев инфицирования в течение указанного периода снизился с 22,3% до 18,1%, а в Запорожской области – с 23,4% до 18,9%. Также в этих регионах растет количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами на антиген, снижаются уровень госпитализаций, динамика уровня госпитализаций и загруженность коек с кислородом. В Волынской области за последние семь дней количество случаев уменьшилось на 32%, а в Запорожской области – на 19%", – сказал глава Минздрава.