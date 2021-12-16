ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Шмыгаль прогнозирует, что локдаунов в Украине больше не будет, но масочный режим останется

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль заявил, что в Украине уже семь недель подряд еженедельно вакцинируют более 1 млн человек
Шмыгаль заявил, что в Украине уже семь недель подряд еженедельно вакцинируют более 1 млн человек
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что локдаунов в Украине больше не будет, так как от коронавируса вакцинировано 40% взрослого населения и прививочная кампания продолжается. Об этом он заявил 16 декабря на гала-ивенте НВ "Украина и мир впереди 2022".

По его словам, в Украине уже семь недель подряд еженедельно вакцинируют более 1 млн человек.

"Более 40% вакцинированных среди взрослого населения – это ключевой фактор, который нам дает возможность пообещать бизнесу, что локдаунов не будет. Потому что мы предоставляем такую возможность – мы говорим, если коллектив на 100% вакцинирован, если люди, клиенты (если бизнес, непосредственно связан с обслуживанием людей) вакцинированы, то ограничений фактически не существует", – заявил премьер-министр.

В то же время, масочный режим, по словам Шмыгаля, будет длится еще долго.

"Я это говорил и в прошлом году, что не менее двух лет, а возможно, и больше, потому что есть ограничения, связанные с мутацией вируса, с тем, что вакцина защищает не на 100%", – заявил глава правительства.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

За все время эпидемии в Украине заболело – 3,5 млн человек, умерло 92,3 тыс.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волныСтрана прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала прививочной кампании в Украине минимум одну дозу вакцины получили 14,2 млн человек, полностью вакцинированы 12,6 млн украинцев.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, карантин, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, локдаун
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Константин, извините". Брежневу сняли в объятиях известного шоумена
"Константин, извините". Брежневу сняли в объятиях известного шоумена
"Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа". 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком
"Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа". 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком
"Отвал башки", "Божечки, какое фото", "Ракета, бомба, петарда". Блогер Пустовит обнажила на фото лобок
"Отвал башки", "Божечки, какое фото", "Ракета, бомба, петарда". Блогер Пустовит обнажила на фото лобок
"Красивый вареник", "Талия – огонь". Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой
"Красивый вареник", "Талия – огонь". Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой
  "Они познакомились на практике после университета". Бацман рассказала о своих родителях
  "Они познакомились на практике после университета". Бацман рассказала о своих родителях
"Выглядишь невероятно", "Вкусняшка". 56-летняя Херли крупным планом показала грудь
"Выглядишь невероятно", "Вкусняшка". 56-летняя Херли крупным планом показала грудь
"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram
"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram
"Какие мышцы", "Вау". Антонина Паперная максимально обнажила ногу в разрезе платья
"Какие мышцы", "Вау". Антонина Паперная максимально обнажила ногу в разрезе платья
  "Это золотая середина". Бацман рассказала, как разница с Гордоном в 17 лет влияет на их отношения
  "Это золотая середина". Бацман рассказала, как разница с Гордоном в 17 лет влияет на их отношения
"Шикарная женщина", "Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала пышную грудь в декольте летнего платья
"Шикарная женщина", "Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала пышную грудь в декольте летнего платья
"Что творит!", "А не надо было жениться". 76-летний Петросян похвастался растяжкой. Видео
"Что творит!", "А не надо было жениться". 76-летний Петросян похвастался растяжкой. Видео
"Ух ты, Рената, смело", "Хочу так выглядеть в свои 21". 54-летняя Литвинова снялась в купальнике
"Ух ты, Рената, смело", "Хочу так выглядеть в свои 21". 54-летняя Литвинова снялась в купальнике
"Я бы пошлепал тебя так", "Сладкая булочка". Maruv оголила бедро и станцевала эротический танец
"Я бы пошлепал тебя так", "Сладкая булочка". Maruv оголила бедро и станцевала эротический танец
Зинченко показал, с кем отметил 25-летие
Зинченко показал, с кем отметил 25-летие
Суд отклонил иск молодой жены Виктора Павлика к его бывшей супруге. Названа причина
Суд отклонил иск молодой жены Виктора Павлика к его бывшей супруге. Названа причина
"Такие идеальные вместе". Рики Мартин позировал со своим мужем, держа его за руку
"Такие идеальные вместе". Рики Мартин позировал со своим мужем, держа его за руку
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (184029)
2
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (174580)
3
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (84711)
4
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (55686)
5
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена (47546)
6
"Вывернула душу наизнанку". Loboda в горячем ролике показала голый пах вблизи (44741)
7
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (43328)
8
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (24363)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS