Шмыгаль прогнозирует, что локдаунов в Украине больше не будет, но масочный режим останется

Шмыгаль заявил, что в Украине уже семь недель подряд еженедельно вакцинируют более 1 млн человек Фото: kmu.gov.ua

По его словам, в Украине уже семь недель подряд еженедельно вакцинируют более 1 млн человек.

"Более 40% вакцинированных среди взрослого населения – это ключевой фактор, который нам дает возможность пообещать бизнесу, что локдаунов не будет. Потому что мы предоставляем такую возможность – мы говорим, если коллектив на 100% вакцинирован, если люди, клиенты (если бизнес, непосредственно связан с обслуживанием людей) вакцинированы, то ограничений фактически не существует", – заявил премьер-министр.

В то же время, масочный режим, по словам Шмыгаля, будет длится еще долго.

"Я это говорил и в прошлом году, что не менее двух лет, а возможно, и больше, потому что есть ограничения, связанные с мутацией вируса, с тем, что вакцина защищает не на 100%", – заявил глава правительства.