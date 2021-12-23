COVID-19 в Украине. За сутки 7 тыс. заболевших и менее 300 смертей

Среди новых пациентов – 585 детей и 182 медработника.

За последние 24 часа 1691 человек попал в больницы с коронавирусной инфекцией, 275 ранее заболевших пациентов умерли, 16 521 – выздоровел.

За все время эпидемии в Украине заболел 3 630 391 человек, из них выздоровело – 3 393 420, умерло – 94 184.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.