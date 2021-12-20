Украина одной из первых в Европе прошла осеннюю вспышку коронавируса – Минздрав

Как сообщили в Минздраве, в стране шесть недель подряд наблюдается снижение количества госпитализированных. На сегодня в больницах – 21 567 пациентов с коронавирусом. За прошедшую неделю было госпитализировано 12 908 человек.
По информации Минздрава, Украина одной из первых в Европе прошла осеннюю вспышку COVID-заболеваемости. Сейчас показатели по заболеваемости соответствуют среднеевропейским.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что в Украине была введена возможность получить дополнительную дозу вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
"Кроме того, в январе Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского союза", – сказал Ляшко.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
24 ноября Национальная академия наук заявила, что страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса.
По прогнозу Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, следующая вспышка роста заболеваемости COVID-19 ожидается в Украине уже с января 2022 года.
С начала эпидемии коронавируса в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 93,2 тыс. человек.