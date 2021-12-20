Украина одной из первых в Европе прошла осеннюю вспышку коронавируса – Минздрав

В Украине шесть недель подряд снижается число госпитализированных с COVID-19 Фото: depositphotos.com

Как сообщили в Минздраве, в стране шесть недель подряд наблюдается снижение количества госпитализированных. На сегодня в больницах – 21 567 пациентов с коронавирусом. За прошедшую неделю было госпитализировано 12 908 человек.

По информации Минздрава, Украина одной из первых в Европе прошла осеннюю вспышку COVID-заболеваемости. Сейчас показатели по заболеваемости соответствуют среднеевропейским.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что в Украине была введена возможность получить дополнительную дозу вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

"Кроме того, в январе Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского союза", – сказал Ляшко.